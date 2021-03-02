شاهد- من المرات النادرة في مسيرته.. يوم اعتذر زلاتان لزميله

من المعروف عن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان أنه مشاغب وكثير المشاكل والسجالات الكلامية مع زملائه والالتحامات القوية مع خصومه.

ولكن في مواجهة روما وميلان أول أمس الأحد في الدوري الإيطالي، والتي انتهت بفوز "الروسونيري" 2-1، حدث شيء غريب من "السلطان".

ففي الشوط من المواجهة أخطأ مدافع فريق "الذئاب" بإعادة الكرة إلى حارسه الذي ارتبك أمام زلاتان، لينجح الأخير في استخلاص الكرة ويسددها لكن الحارس صدها المرة الأولى وبدلا من أن يمررها لزميله -المرة الثانية- حاول النجم السويدي تسجيل هدف بالعقب لكن الكرة جانبت المرمى.

وبعد معاتبته من قبل زميله، شعر زلاتان بخطئه واعتذر في لقطة نادرة الحدوث بمسيرة لاعب يقترب من عامه الأربعين.