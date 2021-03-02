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شاهد- من المرات النادرة في مسيرته.. يوم اعتذر زلاتان لزميله

زلاتان ليست من عاداته الاعتذار (غيتي)
زلاتان ليست من عاداته الاعتذار (غيتي)
2/3/2021

من المعروف عن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان أنه مشاغب وكثير المشاكل والسجالات الكلامية مع زملائه والالتحامات القوية مع خصومه.

ولكن في مواجهة روما وميلان أول أمس الأحد في الدوري الإيطالي، والتي انتهت بفوز "الروسونيري" 2-1، حدث شيء غريب من "السلطان".

ففي الشوط من المواجهة أخطأ مدافع فريق "الذئاب" بإعادة الكرة إلى حارسه الذي ارتبك أمام زلاتان، لينجح الأخير في استخلاص الكرة ويسددها لكن الحارس صدها المرة الأولى وبدلا من أن يمررها لزميله -المرة الثانية- حاول النجم السويدي تسجيل هدف بالعقب لكن الكرة جانبت المرمى.

وبعد معاتبته من قبل زميله، شعر زلاتان بخطئه واعتذر في لقطة نادرة الحدوث بمسيرة لاعب يقترب من عامه الأربعين.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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