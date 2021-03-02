رئيس الوزراء البريطاني يعرض استضافة بلاده يورو 2020 ويويفا يرد

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إنه يثق في عدم الحاجة إلى قبول عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بخصوص استضافة بلاده مباريات بطولة أوروبا 2020، وأكد الاتحاد أن الملاعب عبر القارة ستكون مستعدة للمسابقة.

وتأجلت بطولة أوروبا عاما واحدا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وستقام في 12 مدينة حول القارة في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 11 يوليو/تموز القادمين.

وسيستضيف ملعب ويمبلي في لندن الدور قبل النهائي والمباراة النهائية، إلى جانب مباريات في دور المجموعات، وتحدث جونسون عن إمكانية استضافة مباريات إضافية أو حتى البطولة كاملة خلال مقابلة مع صحيفة "ذا صن" (The Sun).

وقال جونسون اليوم الثلاثاء "نستضيف بطولة أوروبا، سنستضيف الدور قبل النهائي والمباراة النهائية، وإذا أرادوا إقامة أي مباريات أخرى فنحن مستعدون لذلك بالتأكيد، لكن في هذه اللحظة هذا هو الوضع مع يويفا".

ورفض اليويفا التعليق بشكل مباشر على عرض جونسون، وأكد خططه السابقة على أن يتخذ قرارا بحلول الخامس من أبريل/نيسان القادم بخصوص إمكانية حضور المشجعين في بعض الملاعب".

وكان اليويفا أكد منذ أيام أنه لا مجال لتأجيل أو إلغاء البطولة القارية.

وإلى جانب لندن، فمن المقرر أيضا إقامة مباريات في غلاسغو ودبلن وبيلباو وأمستردام وكوبنهاغن وميونخ وروما وسان بطرسبورغ وبوخارست وبودابست وباكو.