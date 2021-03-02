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بعد يوم من اعتقاله.. إطلاق سراح مؤقت لبارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة

بارتوميو استخدم حقه في عدم الكشف عن شهادته في القضية (رويترز)
بارتوميو استخدم حقه في عدم الكشف عن شهادته في القضية (رويترز)
2/3/2021

أطلقت محكمة إسبانية سراح جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق لنادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من إلقاء القبض عليه في تحقيقات تتعلق بمزاعم حول سوء إدارة وفساد.

وقال بيان المحكمة إن بارتوميو (رئيس برشلونة أثناء الفترة 2014-2020)، ومستشاره السابق خاومي مسافيرير استخدما حقهما في عدم الكشف عن شهادتهما في القضية، ووافق القاضي على إطلاق سراحهما مؤقتًا.

وكان بارتوميو ضمن 4 أشخاص مرتبطين بالنادي اعتقلتهم الشرطة يوم الاثنين، بسبب ما وصفته بأنه "تحقيق في جرائم مزعومة تتعلق بالملكية والنظام الاجتماعي والاقتصادي".

واعتقلت الشرطة أوسكار جارو الرئيس التنفيذي لبرشلونة، ورومان غوميز بونتي مدير الإدارة القانونية، يوم الاثنين، قبل إطلاق سراحهما بعد ذلك بساعات، في حين قضى بارتوميو وماسفيرير الليلة الماضية في شرطة برشلونة.

ودهمت الشرطة مكاتب نادي برشلونة في استاد كامب نو ضمن 5 أماكن فُتّشت في هذه العملية.

وترتبط التحقيقات بفضيحة "بارساغيت" التي كشفت عنها إذاعة "كادينا سير" الإسبانية في فبراير/شباط من العام الماضي حول تعاقد البرسا مع مؤسسة لمراقبة أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء تولي بارتوميو رئاسة النادي.

المصدر : وكالات

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