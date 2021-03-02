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تعثر قبل موعد حاسم.. بالفيديو- ريال مدريد يهدر نقطتين في سباق صدارة الليغا

ريال سوسيداد حرم ريال مدريد من تحقيق الانتصار الخامس على التوالي (غيتي)
ريال سوسيداد حرم ريال مدريد من تحقيق الانتصار الخامس على التوالي (غيتي)
1/3/2021-|آخر تحديث: 2/3/202106:50 PM (مكة المكرمة)

فرض ريال سوسييداد التعادل 1-1 على مضيفه ريال مدريد، وحرمه من تحقيق فوز جديد يقترب به من متصدر الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد قبل لقاء الفريقين في ديربي مدريد خلال الأسبوع المقبل.

وفي ختام المرحلة 25 من الليغا، دخل ريال مدريد مباراته أمام سوسييداد بقوة، وفرض سيطرته المطلقة، ولكن من دون أن تجسد فرصه إلى أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، انقلبت الأمور وتحكم ريال سوسييداد في مجريات اللقاء، ونجح في إحراز هدف التقدم عبر كريستيان بورتوغيز في الدقيقة 55.

ولجأ مدرب النادي الملكي زين الدين زيدان إلى التغييرات مبكرا واستبدل خط هجومه كاملا، ومنح الفرصة للعائد من الإصابة رودريغو ومواطنه البرازيلي فينيسيوس جونيور والشاب دورو، بدلا من أسينسيو وإيسكو وماريانو دياز.

واستعاد الريال زمام السيطرة ولكنه لم ينجح في إدراك هدف التعادل سوى في الدقيقة 89 عن طريق فينيسيوس.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق الأهداف عن برشلونة، وبفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

وجاء هذا التعادل ليضع حدا لسلسة من 4 انتصارات مباريات متتالية في الدوري لريال مدريد المطالب بتحقيق الفوز على الغريم أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل، للبقاء في سباق الاحتفاظ بلقب المسابقة.

المصدر : الجزيرة

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