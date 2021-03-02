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الأمر أشبه بمعجزة.. بيدري قد يشارك في مواجهة برشلونة وإشبيلية بكأس الملك

كان من المفترض أن يغيب بيدري 3 أسابيع عن الملاعب (مواقع التواصل)
كان من المفترض أن يغيب بيدري 3 أسابيع عن الملاعب (مواقع التواصل)
2/3/2021

فجأة ومن دون أي مؤشرات، شارك الإسباني بيدري لاعب برشلونة في التدريبات الجماعية للبرسا، اليوم الثلاثاء، بعد حديث عن غيابه مدة 3 أسابيع إثر إصابته في عضلات الساق اليسرى أثناء فوز فريقه 2-صفر على إشبيلية السبت الماضي في الدوري الإسباني.

ونقل عن مقربين من اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 عاما، أن تدربه مع المجموعة اليوم "أشبه بالمعجزة"، لأنه كان من المفترض أن يغيب بين أسبوعين وثلاثة.

وتابعوا -في حديث إعلامي- أن بيدري يريد اللعب أمام إشبيلية غدا في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على أن يكون القرار النهائي للفريق الطبي والمدرب رونالد كومان.

وفاز الفريق "الأندلسي" ذهابا 2-صفر الشهر الماضي.

وعندما سئل كومان عن بيدري، بدا مدهوشًا وقال "هنالك أشياء لا يمكن شرحها، حتى أنا شخصيًا بالأمس فوجئت، لم يكن يشعر بأي آلام، وقد يكون ضمن القائمة غدًا".

وبيدري عنصر دائم في تشكيلة برشلونة الأساسية في الموسم الحالي، ولعب 37 مباراة في جميع المنافسات، وأحرز 3 أهداف، وأسهم في صناعة 4 أخرى، لكنه استبدل في مباراة السبت الماضي بسبب الإصابة.

ولم يحدد وقتئذ برشلونة المدة التي سيغيبها بيدري عن الملاعب، وكان هناك تأكيد لتعذّر مشاركته في مباراة الغد.

كما شارك في التدريبات الجماعية جيرارد بيكيه، ورونالد أراوخو الذي أصيب في مباراة السبت الماضي في الكاحل وخرج في الشوط الثاني بعد نزوله بديلا لبيكيه.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات

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