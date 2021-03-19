كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

خرجت جميع الفرق الإيطالية من الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، في حين يحمل ريال مدريد لواء الدفاع عن سمعة الدوري الإسباني، ويمثل الدوري الإنجليزي 3 فرق، وفريقان الدوري الألماني، أما باريس سان جيرمان فيسعى لتكرار إنجاز الموسم الماضي والوصول للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي.

والفرق المتأهلة لربع نهائي المسابقة القارية الأم، إضافة إلى الريال بايرن ميونخ ودورتموند ومانشستر سيتي وتشلسي وليفربول وباريس سان جيرمان وبورتو، وتنتظر بفارغ الصبر نتيجة قرعة هذا الدور.

وستقام القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) في مدينة نيون السويسرية الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ولن تكون هناك أي محددات أو قواعد في هذه القرعة، وتستطيع الفرق من البلاد نفسها مواجهة بعضها البعض.

وتجري مباريات ذهاب ربع نهائي المسابقة في 6 و7 من الشهر المقبل، أما مباريات الإياب فستكون في 13 و14 من الشهر نفسه.

كما تقام مباريات ذهاب نصف النهائي -التي تجري قرعته مباشرة بعد انتهاء مباريات ربع النهائي- في 27 و28 من الشهر المقبل، ومباريات الإياب ستقام في 4 و5 مايو/أيار المقبل، أما النهائي فسيقام في 29 مايو/أيار المقبل على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في إسطنبول.