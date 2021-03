شاهد- فقط لأن اسمه رونالدو.. حادثتان متشابهتان وقراران تحكيميان مختلفان

في الدقيقة 61 من مواجهة رينجيرز الأسكتلندي وسلافيا براغ التشيكي في الدوري الأوروبي، حصلت حادثة بين مهاجم الفريق الأسكتلندي والحارس التشيكي ذكّرت الجماهير بحادثة اصطدام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس بحارس مرمى فريق كالياري الأسبوع الماضي في الدوري الإيطالي.

ولكن الملفت أن الحادثتين كانتا شبه متطابقتين، ولكنّ القرارين التحكيميين كانا مختلفين تماما.

ففي حادثة أمس في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، طرد الحكم لاعب خط وسط رينجرز كيمار روف بسبب التحامه القاسي مع حارس مرمى سلافيا براغ أونديريغ كولار، الذي خرج مصابا في وجهه على نقالة.

Kemar Roofe out here taking keepers heads off. pic.twitter.com/30bEueeJly — Nick Jackson (@NickJacksonPosh) March 18, 2021

Rangers forward Kemar Roofe was sent off for this challenge on Slavia Prague goalkeeper Ondrej Kolar, who had to be stretchered off the field. pic.twitter.com/4d77e1vN3z — ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2021

أما في حادثة رونالدو، الذي تدخل على الكرة واصطدمت قدمه برأس الإيطالي أليسيو كراغنو حارس كالياري، فقد اكتفى الحكم بتوجيه البطاقة الصفراء للنجم البرتغالي، واستمرت المباراة، وسجل حينها "الدون" ثلاثيته رقم 57 في مسيرته الكروية.