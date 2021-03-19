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شاهد- فقط لأن اسمه رونالدو.. حادثتان متشابهتان وقراران تحكيميان مختلفان

رونالدو (يمين) في التحام مع حارس كالياري وفي المقابل كيمار روف في التحامه مع حارس سلافيا براغ (وكالات)
رونالدو (يمين) في التحام مع حارس كالياري وفي المقابل كيمار روف في التحامه مع حارس سلافيا براغ (وكالات)
19/3/2021

في الدقيقة 61 من مواجهة رينجيرز الأسكتلندي وسلافيا براغ التشيكي في الدوري الأوروبي، حصلت حادثة بين مهاجم الفريق الأسكتلندي والحارس التشيكي ذكّرت الجماهير بحادثة اصطدام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس بحارس مرمى فريق كالياري الأسبوع الماضي في الدوري الإيطالي.

ولكن الملفت أن الحادثتين كانتا شبه متطابقتين، ولكنّ القرارين التحكيميين كانا مختلفين تماما.

ففي حادثة أمس في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، طرد الحكم لاعب خط وسط رينجرز كيمار روف بسبب التحامه القاسي مع حارس مرمى سلافيا براغ أونديريغ كولار، الذي خرج مصابا في وجهه على نقالة.

أما في حادثة رونالدو، الذي تدخل على الكرة واصطدمت قدمه برأس الإيطالي أليسيو كراغنو حارس كالياري، فقد اكتفى الحكم بتوجيه البطاقة الصفراء للنجم البرتغالي، واستمرت المباراة، وسجل حينها "الدون" ثلاثيته رقم 57 في مسيرته الكروية.

المصدر : الجزيرة

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