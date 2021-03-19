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روما يواجه أياكس وغرناطة يلتقي مان يونايتد.. قرعة ربع نهائي مثيرة في الدوري الأوروبي

أرسنال يواجه دينامو زغرب الذي أطاح بتوتنهام في ثمن نهائي البطولة (رويترز)
أرسنال يواجه دينامو زغرب الذي أطاح بتوتنهام في ثمن نهائي البطولة (رويترز)
19/3/2021-|آخر تحديث: 19/3/202104:21 PM (مكة المكرمة)

أسفرت قرعتا ربع ونصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم لموسم 2020-2021، والتي أجريت في مدينة نيون السويسرية اليوم الجمعة، عن مواجهات مثيرة.

ففي قرعة ربع النهائي:

1- غرناطة الإسباني × مانشستر يونايتد الإنجليزي.

2- أرسنال الإنجليزي × سلافيا براغ التشيكي.

3- أياكس الهولندي × روما الإيطالي.

4- دينامو زغرب الكرواتي × فياريال الإسباني.

نصف النهائي:

– الفائز من 1 × الفائز من 3.

– الفائز من 4 × الفائز من 2.

وتقام مباريات جولة الذهاب لدور الثمانية (ربع النهائي) في الثامن من الشهر المقبل على ملاعب الأندية المذكورة أولا، بينما تقام جولة الإياب في 15 من الشهر نفسه على ملاعب الفرق المنافسة.

وتقام مباراتا جولة الذهاب نصف النهائي في 29 من الشهر المقبل، بينما تقام جولة الإياب في 6 مايو/أيار المقبل.

وتقام المباراة النهائية لهذه النسخة من البطولة في 26 مايو/أيار المقبل، بمدينة دانسك البولندية.

المصدر : وكالات

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