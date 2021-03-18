مليونير شاب ورئيس سابق للملكي ينافسان بيريز على رئاسة ريال مدريد

ذكر تقرير إسباني أنه على عكس الانتخابات السابقة، سيخوض رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز انتخابات شرسة على مقعد رئاسة النادي الملكي، وذلك بعد ظهور منافسين قويين يعتزمان خوض الانتخابات ضده الصيف القادم.

وكشفت صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية عن وجود منافسين قويين على الأقل لبيريز في الانتخابات المقررة الصيف القادم، وهما رجل الأعمال والمليونير الشاب إنريكي ريكيلمي، ورئيس نادي ريال مدريد السابق فيسينتي بولودا.

وقالت الصحيفة إن ريكيلمي هو المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لشركة (COX Energy) لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتسويق الكهرباء المتجددة، وأشارت إلى أنه رغم صغر عمره (32 عاما) فهو أحد الأثرياء، ومستعد ليقدم ضمانا بقيمة 92 مليون يورو من أصوله الشخصية.

ولا يختلف الأمر بالنسبة لمافس بيريز الآخر بولودا، الذي أعلن بالفعل في يناير/كانون الثاني الماضي نيته لخوض انتخابات رئاسة ريال مدريد.

وسبق لبولودا -وهو رجل أعمال ثري أيضا- رئاسة الملكي لمدة 4 أشهر ونصف الشهر بعد رحيل رامون كالديرون في 2009، مما يجعل له خبرة بالنادي وما يحتاجه للعودة إلى منصات التتويج الأوروبية.