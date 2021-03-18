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كرة قدم

شاهد.. حكم يفر من الملعب هربا من اعتداء لاعبين

(الفرنسية)
(الفرنسية)
18/3/2021

شهدت مباراة في دوري الهواة البلغاري حادثا غريبا، حين اضطر حكم المواجهة إلى الفرار من أرضية الملعب هربا من ملاحقات اللاعبين.

وذكر موقع "سو فوت" (SO FOOT) الفرنسي أن المباراة جمعت نهاية الأسبوع الماضي بين كوستينبرود وتورنادو بيزدن قرب العاصمة صوفيا، وأقميت ضمن منافسات الدرجة الرابعة البلغارية.

وفي الدقيقة 21 من المباراة، تلقى كالويان كاراجينوف لاعب وسط بيزدن بطاقة صفراء من الحكم فاسيل تسوكلينوف، وهو القرار الذي أثار غضب اللاعب الدولي البلغاري السابق.

ووجه كاراجينوف ضربات إلى الحكم، قبل أن يلتحق عدد من اللاعبين الآخرين للمشاركة في الهجوم، وانفلتت الأمور، واضطر الحكم للإعلان عن نهاية المباراة، والهرب نحو موقف السيارات للنجاة من الضربات التي استهدفته.

المصدر : مواقع إلكترونية

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