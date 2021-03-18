رقم قياسي.. 4 مدربين ألمان يهيمنون على ربع نهائي أبطال أوروبا

في رقم قياسي جديد تأهل 4 مدربين ألمان بفرقهم إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهو ما يؤكد هيمنة المدربين الألمان على قمة التدريب الأوروبي خاصة وأن تفوقهم الكاسح يتكرر للعام الثاني على التوالي.

وصعد هانزي فليك بفريقه بايرن ميونخ الألماني إلى ربع النهائي، ولحق به كل من مواطنه بوروسيا دورتموند بقيادة مدربه إدين تيرزيتش، وتشلسي الإنجليزي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، وليفربول الإنجليزي بقيادة مدربه الألماني أيضا يورغن كلوب.

وقال فليك قبل إجراء قرعة الدور ربع النهائي المقررة غدا الجمعة "كلهم مدربون جيدون، كلها فرق جيدة".

وأضاف "لا أعرف السر وراء ذلك، لكنه أمر رائع، ومن الرائع أنني جزء من هذا، ممتن للغاية لمثل هذه المباريات في مثل هذا المستوى بمثل هذا الانتظام".

وتأهل 3 مدربين ألمان إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وهم توخيل مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وجوليان ناغلسمان مع لايبزغ، وفليك مع بايرن.

وقال توخيل بهذا الصدد "أتمنى أن يستمر هذا الوضع فترة أطول".