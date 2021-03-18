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ثلاثية أورسيتش تقصي توتنهام من الدوري الأوروبي

أورسيتش سجل ثلاثية أقصت توتنهام من الدوري الأوروبي (غيتي)
أورسيتش سجل ثلاثية أقصت توتنهام من الدوري الأوروبي (غيتي)
18/3/2021-|آخر تحديث: 19/3/202112:07 AM (مكة المكرمة)

فجر دينامو زغرب الكرواتي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه 3-صفر على الفريق اللندني بعد التمديد اليوم الخميس في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.

وانتهى الوقت الأصلي بتقدم دينامو زغرب بهدفين نظيفين حملا توقيع ميسلاف أورسيتش في الدقيقتين الـ62 والـ83، وهي نفس النتيجة التي فاز بها توتنهام على منافسه الكرواتي في مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة البريطانية لندن يوم الخميس الماضي، ليحتكم الفريقان إلى لعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

وواصل أورسيتش تألقه خلال الوقت الإضافي بعدما أحرز هدف دينامو زغرب الثالث في الدقيقة الـ106، ليمنح أصحاب الأرض بطاقة التأهل ويقصي فريق المدرب جوزيه مورينيو من البطولة.

وكان مورينيو يسعى إلى الفوز بهذه البطولة لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك لصعوبة الوجود بين رباعي المقدمة في الدوري الإنجليزي، وهي المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

المصدر : وكالات

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