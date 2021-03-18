فجر دينامو زغرب الكرواتي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه 3-صفر على الفريق اللندني بعد التمديد اليوم الخميس في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.

وانتهى الوقت الأصلي بتقدم دينامو زغرب بهدفين نظيفين حملا توقيع ميسلاف أورسيتش في الدقيقتين الـ62 والـ83، وهي نفس النتيجة التي فاز بها توتنهام على منافسه الكرواتي في مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة البريطانية لندن يوم الخميس الماضي، ليحتكم الفريقان إلى لعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

Mislav Orsic completes the hat-trick in extra time to give Zagreb the aggregate lead over Tottenham 😱 (🎥 @UCLonCBSSports)pic.twitter.com/xzo8tFTTW1 — B/R Football (@brfootball) March 18, 2021

وواصل أورسيتش تألقه خلال الوقت الإضافي بعدما أحرز هدف دينامو زغرب الثالث في الدقيقة الـ106، ليمنح أصحاب الأرض بطاقة التأهل ويقصي فريق المدرب جوزيه مورينيو من البطولة.

#الدوري_الاوروبي من أين لك هذا يا أورشيتش !

اللاعب الكرواتي يحرز ثلاثية ويقصي توتنهام من الدوري الأوروبي ⏯️ شاهد ملخص وأهداف المباراة 👇https://t.co/MDUmAX3imj #beINUEL #UEL pic.twitter.com/cnffyfzYJT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 18, 2021

وكان مورينيو يسعى إلى الفوز بهذه البطولة لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك لصعوبة الوجود بين رباعي المقدمة في الدوري الإنجليزي، وهي المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.