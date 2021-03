فجر دينامو زغرب الكرواتي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه 3-صفر على الفريق اللندني بعد التمديد اليوم الخميس في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.

وانتهى الوقت الأصلي بتقدم دينامو زغرب بهدفين نظيفين حملا توقيع ميسلاف أورسيتش في الدقيقتين الـ62 والـ83، وهي نفس النتيجة التي فاز بها توتنهام على منافسه الكرواتي في مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة البريطانية لندن يوم الخميس الماضي، ليحتكم الفريقان إلى لعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

