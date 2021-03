13 مباراة دون هزيمة.. توخيل: تشلسي تأهل بجدارة وليس خائفا من أي منافس بدوري الأبطال

قال توماس توخيل مدرّب تشلسي إن فريقه ليس خائفا من أي منافس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تأهل الفريق الإنجليزي إلى دور الثمانية لأول مرة منذ 2014، عقب انتصاره 2-صفر على أتلتيكو مدريد أمس الأربعاء.

وهزّ حكيم زياش وإيمرسون بالميري الشباك، ليكمل تشلسي تفوقه على أتلتيكو 3-صفر في النتيجة الإجمالية ويمدد سجله الخالي من الهزيمة في كل البطولات إلى 13 مباراة، منذ تولي توخيل المسؤولية بعد إقالة فرانك لامبارد.

🤩 Introducing your 2020/21 quarter-finalists!

وأضاف المدرب الألماني "أهم شيء هو أننا نستحق ذلك.. مثل هذه النتائج تمنحك الحافز لتحقيق أمور استثنائية".

وتابع "أنا واثق من أنه لا يوجد من يريد مواجهتنا. سيكون تحديا صعبا.. لكن بمرور الوقت يجب ألا نخاف. سنواجه أي منافس تضعه القرعة في طريقنا".

وكان توخيل سعيدا بأداء فريقه أمام متصدر الدوري الإسباني، لكنه شدد على أن المجال ما زال متاحا للتطور.

🔵 Edouard Mendy has kept 6 clean sheets in 7 Champions League appearances 🚫#UCL pic.twitter.com/cObmyWCDCN

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2021