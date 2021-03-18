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13 مباراة دون هزيمة.. توخيل: تشلسي تأهل بجدارة وليس خائفا من أي منافس بدوري الأبطال

توخيل يوجّه فريقه خلال مباراة أتلتيكو (غيتي)
توخيل يوجّه فريقه خلال مباراة أتلتيكو (غيتي)
18/3/2021

قال توماس توخيل مدرّب تشلسي إن فريقه ليس خائفا من أي منافس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تأهل الفريق الإنجليزي إلى دور الثمانية لأول مرة منذ 2014، عقب انتصاره 2-صفر على أتلتيكو مدريد أمس الأربعاء.

وهزّ حكيم زياش وإيمرسون بالميري الشباك، ليكمل تشلسي تفوقه على أتلتيكو 3-صفر في النتيجة الإجمالية ويمدد سجله الخالي من الهزيمة في كل البطولات إلى 13 مباراة، منذ تولي توخيل المسؤولية بعد إقالة فرانك لامبارد.

وأضاف المدرب الألماني "أهم شيء هو أننا نستحق ذلك.. مثل هذه النتائج تمنحك الحافز لتحقيق أمور استثنائية".

وتابع "أنا واثق من أنه لا يوجد من يريد مواجهتنا. سيكون تحديا صعبا.. لكن بمرور الوقت يجب ألا نخاف. سنواجه أي منافس تضعه القرعة في طريقنا".

وكان توخيل سعيدا بأداء فريقه أمام متصدر الدوري الإسباني، لكنه شدد على أن المجال ما زال متاحا للتطور.

وقال توخيل "يجب علينا التحسن في الهجمات المرتدة، يجب أن نفكر في التقدم للأمام دائما ونستغل السرعات والمساحات. نتطلع لكي نكون أكثر فاعلية ودقة".

ويستضيف تشلسي -صاحب المركز الرابع في الدوري- منافسه شيفيلد يونايتد في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

وأحدث توخيل ثورة في تشلسي الذي انتشله من الغرق في سوء النتائج والأداء مع لامبارد، وسرعان ما وجه بوصلته للانتصارات المتوالية، حيث خاض 13 مباراة من دون خسارة فاز في 9 منها، كما حافظ على نظافة شباك الفريق في 11 مباراة.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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