سجل النجم المغربي حكيم زياش هدفا حاسما لنادي تشلسي وقاده للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد، وواصل بايرن ميونخ نتائجه المبهرة واكتسح لاتسيو 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وواصل تشلسي مسيرته في البطولة الأغلى على مستوى الأندية وتأهل إلى الدور ربع النهائي في رحلة بحث عن لقب جديد بعد تتويجه بنسخة عام 2012.

وحسم تشلسي المواجهة بفضل هدفي حكيم زياش في الدقيقة 34 وإيمرسون في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وكان تشلسي قد تفوق ذهابا بهدف وحيد، ليظفر الفريق الأزرق بورقة الترشح للدور المقبل بفوزه 3-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

Chelsea doubles its aggregate lead vs. Atletico Madrid! Absolutely clinical on the counter, with Timo Werner teeing up Hakim Ziyech #UCL (via @TUDNUSA) pic.twitter.com/CivEk9tm1j — Planet Fútbol (@si_soccer) March 17, 2021

وأنهى أتلتيكو مدريد المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه المونتنيغري ستيفان سافيتش في الدقيقة 82، لتعمده ضرب المدافع الألماني أنطونيو روديغير بالمرفق.

بهذا الانتصار، حافظ تشلسي على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ13 على التوالي منذ أن تولى الألماني توماس توخيل تدريب الفريق في يناير/كانون الثاني الماضي، خلفا للمدرب فرانك لامبارد.

ولم يتلق تشلسي أي هزيمة منذ خسارته 2-صفر أمام مضيفه ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ليحقق بعدها 9 انتصارات و4 تعادلات مع توخيل.

#تشيلسي_أتليتي⚽️🔥 تشيلسي يعبر إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ⏯️ شاهد ملخص وأهداف مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد 👇#دوري_أبطال_أوروبا

#beINUCL | #UCL | #CHEATM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2021

بتأهل تشلسي، أثبتت كرة القدم الإنجليزية تفوقها على الساحة الأوروبية عقب تأهل جميع ممثليها الثلاث في الدور ثمن النهائي إلى ربع النهائي، بعدما حجز ليفربول ومانشستر سيتي مقعديهما أيضا مع الثمانية الكبار في وقت سابق، في حين ودع الممثل الرابع مانشستر يونايتد البطولة من مرحلة المجموعات.

في المقابل، تأتي تلك الخسارة، لتشكل صدمة أخرى لجماهير أتلتيكو، التي كانت تحلم بحصول فريقها على دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، كما أنها تضاعف من قلق محبيه من إمكانية أن يلقي هذا الخروج الأوروبي بظلاله على مسيرة الفريق بالدوري الإسباني، الذي يتربع أتلتيكو على صدارته، خاصة بعدما تقلص الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه برشلونة إلى 4 نقاط فقط قبل 11 مرحلة على نهاية المسابقة المحلية.

وبات ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبا، هو الممثل الوحيد للكرة الإسبانية حاليا في المسابقة، بعد خروج برشلونة وإشبيلية من ثمن النهائي.

من جانب آخر، خاض بايرن ميونخ مواجهته أمام لاتسيو من دون بذل جهد كبير بعد حسمه التأهل في مباراة الذهاب بملعب منافسه 4-1، واكتفى بتسجيل هدفين عبر روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 33 من ضربة جزاء والكاميروني ماكسيم شوبو موتينغ في الدقيقة 73، وسجل ماركو بارولو هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 82، ليتأهل النادي للدور المقبل فائزا بنتيجة 6-2 بمجموع المباراتين.

#بايرن_لاتسيو ⚽️🔥 بايرن ميونيخ يكرّر فوزه على لاتسيو ويعبر لربع نهائي دوري أبطال أوروبا ⏯️ شاهد ملخص وأهداف مباراة بايرن ميونيخ ولاتسيو 👇#دوري_أبطال_أوروبا#beINUCL | #UCL | #FCBLAZ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2021

وضرب بايرن ميونخ رقما قياسيا جديدا في البطولة الأوروبية العريقة، حيث وصل إلى ربع النهائي للمرة الـ 19، متجاوزا رقم برشلونة الإسباني الذي وصل إلى الدور ذاته 18 مرة.

وستقام قرعة الدور ربع النهائي يوم الجمعة، وتمتلك الكرة الإنجليزية الحضور الأكبر في هذا الدور بـ3 فرق، تليها الكرة الألمانية التي لديها فريقان بهذا الدور، فيما تحضر الكرة الإسبانية والفرنسية والبرتغالية بفريق واحد.