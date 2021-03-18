البث الحي
كرة قدم

تشلسي وبايرن ميونخ يكملان عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري الأبطال

زياش سجل أول هدف له في ملعب ستامفورد بريدج منذ التحاقه بتشلسي (غيتي)
زياش سجل أول هدف له في ملعب ستامفورد بريدج منذ التحاقه بتشلسي (غيتي)
17/3/2021-|آخر تحديث: 18/3/202102:01 AM (مكة المكرمة)

سجل النجم المغربي حكيم زياش هدفا حاسما لنادي تشلسي وقاده للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد، وواصل بايرن ميونخ نتائجه المبهرة واكتسح لاتسيو 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وواصل تشلسي مسيرته في البطولة الأغلى على مستوى الأندية وتأهل إلى الدور ربع النهائي في رحلة بحث عن لقب جديد بعد تتويجه بنسخة عام 2012.

وحسم تشلسي المواجهة بفضل هدفي حكيم زياش في الدقيقة 34 وإيمرسون في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وكان تشلسي قد تفوق ذهابا بهدف وحيد، ليظفر الفريق الأزرق بورقة الترشح للدور المقبل بفوزه 3-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وأنهى أتلتيكو مدريد المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه المونتنيغري ستيفان سافيتش في الدقيقة 82، لتعمده ضرب المدافع الألماني أنطونيو روديغير بالمرفق.

بهذا الانتصار، حافظ تشلسي على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ13 على التوالي منذ أن تولى الألماني توماس توخيل تدريب الفريق في يناير/كانون الثاني الماضي، خلفا للمدرب فرانك لامبارد.

ولم يتلق تشلسي أي هزيمة منذ خسارته 2-صفر أمام مضيفه ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ليحقق بعدها 9 انتصارات و4 تعادلات مع توخيل.

بتأهل تشلسي، أثبتت كرة القدم الإنجليزية تفوقها على الساحة الأوروبية عقب تأهل جميع ممثليها الثلاث في الدور ثمن النهائي إلى ربع النهائي، بعدما حجز ليفربول ومانشستر سيتي مقعديهما أيضا مع الثمانية الكبار في وقت سابق، في حين ودع الممثل الرابع مانشستر يونايتد البطولة من مرحلة المجموعات.

في المقابل، تأتي تلك الخسارة، لتشكل صدمة أخرى لجماهير أتلتيكو، التي كانت تحلم بحصول فريقها على دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، كما أنها تضاعف من قلق محبيه من إمكانية أن يلقي هذا الخروج الأوروبي بظلاله على مسيرة الفريق بالدوري الإسباني، الذي يتربع أتلتيكو على صدارته، خاصة بعدما تقلص الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه برشلونة إلى 4 نقاط فقط قبل 11 مرحلة على نهاية المسابقة المحلية.

وبات ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبا، هو الممثل الوحيد للكرة الإسبانية حاليا في المسابقة، بعد خروج برشلونة وإشبيلية من ثمن النهائي.

من جانب آخر، خاض بايرن ميونخ مواجهته أمام لاتسيو من دون بذل جهد كبير بعد حسمه التأهل في مباراة الذهاب بملعب منافسه 4-1، واكتفى بتسجيل هدفين عبر روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 33 من ضربة جزاء والكاميروني ماكسيم شوبو موتينغ في الدقيقة 73، وسجل ماركو بارولو هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 82، ليتأهل النادي للدور المقبل فائزا بنتيجة 6-2 بمجموع المباراتين.

وضرب بايرن ميونخ رقما قياسيا جديدا في البطولة الأوروبية العريقة، حيث وصل إلى ربع النهائي للمرة الـ 19، متجاوزا رقم برشلونة الإسباني الذي وصل إلى الدور ذاته 18 مرة.

وستقام قرعة الدور ربع النهائي يوم الجمعة، وتمتلك الكرة الإنجليزية الحضور الأكبر في هذا الدور بـ3 فرق، تليها الكرة الألمانية التي لديها فريقان بهذا الدور، فيما تحضر الكرة الإسبانية والفرنسية والبرتغالية بفريق واحد.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

بطاقة صفراء وصفع وركل.. شاهد- حكم يهرب من الملعب بسبب اعتداء لاعبين

(الفرنسية)

هجوم وتقييد حسابات على مواقع التواصل.. لاعب المنتخب البلجيكي يدفع ثمن إصابات هازارد المتكررة

هازارد يتألم بعد إصابته خلال مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نسخة 2017 بدوري الأبطال (الأناضول)

مليونير شاب ورئيس سابق للملكي ينافسان بيريز على رئاسة ريال مدريد

بيريز رئيس نادي ريال مدريد سيخوض انتخابات صعبة الصيف القادم (رويترز)

رقم قياسي.. 4 مدربين ألمان يهيمنون على ربع نهائي أبطال أوروبا

توخيل يربت على كتف كلوب مواسيا بعد فوز تشلسي على ليفربول في البريميرليغ (غيتي)
الأكثر قراءة

أسرار تمسّك صدام حسين بخيار المواجهة العسكرية مع أميركا بدلا من المنفى

صدام رفض فكرة النفي أو التنحي (الجزيرة-أرشيف)

الرئيس الروسي يدعوه لمحادثات تبث مباشرة.. البيت الأبيض: بايدن ليس نادما على نعت بوتين بالقاتل

لقاء سابق بين بوتين (يمين) وبايدن (الأوروبية)

لوبوان: 20 عائلة فقط تتحكم في الاقتصاد التونسي

النظام المصرفي التونسي يعتبر نظاما عائليا مغلقا ويشكل عاملا معرقلا للمنافسة الاقتصادية الحرة (رويترز)

مظاهرات غاضبة وطرد برلماني بعد مقتل شاب مصري على يد ضابط شرطة

الشاب المصري محمد يوسف لقي مصرعه على يد الشرطة (مواقع التواصل الاجتماعي)