سجل النجم المغربي حكيم زياش هدفا حاسما لنادي تشلسي وقاده للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد، وواصل بايرن ميونخ نتائجه المبهرة واكتسح لاتسيو 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وواصل تشلسي مسيرته في البطولة الأغلى على مستوى الأندية وتأهل إلى الدور ربع النهائي في رحلة بحث عن لقب جديد بعد تتويجه بنسخة عام 2012.

وحسم تشلسي المواجهة بفضل هدفي حكيم زياش في الدقيقة 34 وإيمرسون في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وكان تشلسي قد تفوق ذهابا بهدف وحيد، ليظفر الفريق الأزرق بورقة الترشح للدور المقبل بفوزه 3-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

Chelsea doubles its aggregate lead vs. Atletico Madrid! Absolutely clinical on the counter, with Timo Werner teeing up Hakim Ziyech #UCL

