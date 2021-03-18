البث الحي
كرة قدم

البرازيلي هالك يفقد 5 كيلوغرامات كل مباراة

هالك عاد مؤخرا للبرازيل بعد تجربة طويلة بالملاعب الصينية (غيتي)
هالك عاد مؤخرا للبرازيل بعد تجربة طويلة بالملاعب الصينية (غيتي)
18/3/2021

خطف البرازيلي هالك الأنظار منذ سنوات بسبب بنيته وقدراته البدنية الهائلة، وعاد إلى تصدر العناوين مؤخرا بعد كشف أحد المدربين المشرفين عليه عن خسارة هذا اللاعب 5 كيلوغرامات من وزنه كل مباراة.

وعاد هالك (34 عاما) قبل نحو شهر إلى البرازيل للعب مع نادي أتليتكو مينيرو بعد أكثر من 4 سنوات في الدوري الصيني.

وخاض هالك مباراتين حتى الآن مع فريقه الجديد، وخلال هذه الفترة لاحظ الطاقم التدريبي بيانات لافتة بشأن اللاعب.

وأوضح مدرب اللياقة البدنية في النادي البرازيلي روبرتو كياري أن هالك يخسر ما قد يصل إلى 5 كيلوغرامات كل مباراة بسبب التعرق.

وأشار المدرب إلى أن هالك يتعرق كثيرا، وهذا الأمر لا يعتبر سيئا لأنه يسمح للاعب للتخلص من حرارة الجسم بشكل أكثر كفاءة.

ونقل موقع "آر إم سي" (RMC) الفرنسي تصريحات لكياري أكد فيها أن حالة هالك تتطلب الحرص على تزويده بالكمية اللازمة من المياه أو مشروبات الطاقة المخصصة للرياضيين بعد كل تمرين أو مباراة، لتعويض ما يخسره من سوائل والحفاظ على ترطيب جسمه، وقال إن الترطيب الجيد يسمح باستعادة الوزن المفقود بسرعة.

وشارك هالك في 48 مباراة مع منتخب البرازيل، وسجل 11 هدفا. ولم ينجح بعد في افتتاح سجله التهديفي مع أتليتكو مينيرو بعد تجربة مع شننغهاي الصيني سجل خلالها 76 هدفا في 145 مباراة بين عامي 2016 و2020.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

شاهد.. إيقاف مدرب في زامبيا بسبب طقوس غريبة

تتطلب المنافسات الرياضية للمحترفين أحيانا البحث عن حلول غير مألوفة للفوز، لكن أحد مدرّبي حراس المرمى في زامبيا تجاوز الخطوط الحمر، ليتعرض للإيقاف من اتحاد كرة القدم في بلاده بسبب تصرف غير رياضي.

لسبب غريب.. مشجع يهدي فريقه مبلغا كبيرا

منح مشجع لإنترناسيونال فريقه 200 ألف دولار تقريبا أمس الجمعة، ويبدو المبلغ هدية لضمان مشاركة أحد نجوم الفريق في مباراة قد تكون تاريخية بالدوري البرازيلي لكرة القدم مطلع الأسبوع.

المزيد من كرة قدم

شاهد- فقط لأن اسمه رونالدو.. حادثتان متشابهتان وقراران تحكيميان مختلفان

رونالدو (يمين) في التحام مع حارس كالياري وفي المقابل كيمار روف في التحامه مع حارس سلافيا براغ (وكالات)

روما يواجه أياكس وغرناطة يلتقي مان يونايتد.. قرعة ربع نهائي مثيرة في الدوري الأوروبي

أرسنال يواجه دينامو زغرب الذي أطاح بتوتنهام في ثمن نهائي البطولة (رويترز)

نهاية غير سعيدة لقصة سواريز مع أتلتيكو مدريد

سواريز لم يسجل أي هدف هذا الموسم في 500 دقيقة لعب بدوري الأبطال (غيتي)

قرعة ربع نهائي دوري الأبطال.. بايرن ميونخ يصطدم بسان جيرمان وقرعة سهلة على الورق لتشلسي ومان سيتي

ليفربول يواجه ريال مدريد في مباراة منتظرة (الأوروبية)
الأكثر قراءة

أسرار تمسّك صدام حسين بخيار المواجهة العسكرية مع أميركا بدلا من المنفى

صدام رفض فكرة النفي أو التنحي (الجزيرة-أرشيف)

فاروق الأول.. آخر ملوك مصر الذي احتفل المصريون بتنصيبه وبعزله

فاروق الأول تولى عرش مصر رسميا عام 1937 حتى 1952 (غيتي)

سامية حسن صلوحي أول رئيسة مسلمة في تاريخ تنزانيا والقارة الأفريقية

تم انتخاب سامية حسن صلوحي لأول مرة نائبة الرئيس في عام 2015 (رويترز)

إليك وصفة لخليط الثوم والعسل للمساعدة في إنقاص الوزن