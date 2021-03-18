خطف البرازيلي هالك الأنظار منذ سنوات بسبب بنيته وقدراته البدنية الهائلة، وعاد إلى تصدر العناوين مؤخرا بعد كشف أحد المدربين المشرفين عليه عن خسارة هذا اللاعب 5 كيلوغرامات من وزنه كل مباراة.

وعاد هالك (34 عاما) قبل نحو شهر إلى البرازيل للعب مع نادي أتليتكو مينيرو بعد أكثر من 4 سنوات في الدوري الصيني.

وخاض هالك مباراتين حتى الآن مع فريقه الجديد، وخلال هذه الفترة لاحظ الطاقم التدريبي بيانات لافتة بشأن اللاعب.

وأوضح مدرب اللياقة البدنية في النادي البرازيلي روبرتو كياري أن هالك يخسر ما قد يصل إلى 5 كيلوغرامات كل مباراة بسبب التعرق.

وأشار المدرب إلى أن هالك يتعرق كثيرا، وهذا الأمر لا يعتبر سيئا لأنه يسمح للاعب للتخلص من حرارة الجسم بشكل أكثر كفاءة.

ونقل موقع "آر إم سي" (RMC) الفرنسي تصريحات لكياري أكد فيها أن حالة هالك تتطلب الحرص على تزويده بالكمية اللازمة من المياه أو مشروبات الطاقة المخصصة للرياضيين بعد كل تمرين أو مباراة، لتعويض ما يخسره من سوائل والحفاظ على ترطيب جسمه، وقال إن الترطيب الجيد يسمح باستعادة الوزن المفقود بسرعة.

وشارك هالك في 48 مباراة مع منتخب البرازيل، وسجل 11 هدفا. ولم ينجح بعد في افتتاح سجله التهديفي مع أتليتكو مينيرو بعد تجربة مع شننغهاي الصيني سجل خلالها 76 هدفا في 145 مباراة بين عامي 2016 و2020.