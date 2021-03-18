"أخطاء ساذجة".. كلوب يكشف سر سقوط ليفربول بالبريميرليغ قبل مواجهة أرسنال

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن أخطاء ساذجة حرمت الفريق من الدفاع عن اللقب المحلي، وقضت تقريبا على آماله في الحصول على مكان بالمربع الذهبي في نهاية الموسم.

وبعد التتويج بجدارة باللقب الموسم الماضي يحتل ليفربول الآن المركز السادس بين فرق البطولة الـ20 برصيد 46 نقطة بفارق 5 نقاط عن تشلسي الرابع قبل آخر 9 جولات من الموسم.

ونقلت صحيفة "بيلد" (Bild) الألمانية واسعة الانتشار عن كلوب قوله "أحب أن أكون متفائلا، لكن بالنظر لوضعنا في الدوري فإنه أصبح من شبه المستحيل الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا".

وأضاف المدرب الألماني أن "الوصول لدوري أبطال أوروبا من خلال االدوري الإنجليزي سيكون صعبا"، وذلك في إشارة إلى أن هدفه هو الوصول إلى دوري الأبطال من أجل التتويج مجددا باللقب الأوروبي الذي أحرزه في 2018.

وأشار كلوب إلى أن فريقه دفع ثمنا باهظا بسبب أخطاء غير متوقعة تماما.

وقال أيضا إن "المنافس عادة لا يحتاج إلى الكثير من الفرص في مواجهتنا، لأننا نرتكب أخطاء غير مقبولة والتي يمكن وصفها بأنها أخطاء ساذجة".

وليفربول مستمر في دوري أبطال أوروبا حتى الآن بعد تأهله لدور الـ 8 عقب تجاوز لايبزيغ الألماني في دور الـ 16.

ورغم أن غياب الفريق عن البطولة الأوروبية الأولى للأندية الموسم المقبل سيكون بمثابة ضربة كبيرة فإن المدرب الألماني يقول إنه غير قلق على المستقبل.

وأضاف أنه "سيعني هذا خسارة مالية هائلة. ومثلما يحدث في أي فريق تقريبا فإنني سأتعرض للمساءلة جراء ذلك.. وهذا أمر طبيعي وأنا أتقبله".

وفي المواجهة المقبلة سيحل ليفربول ضيفا على أرسنال اللندني بعد العطلة الدولية في 4 أبريل/نيسان المقبل.