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على طريق رونالدو وإبراهيموفيتش ويحلم بتحطيم رقم مولر.. ليفاندوفسكي: أنا أفضل من 6 سنوات مضت

ليفاندوفسكي يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 32 هدفا (غيتي)
ليفاندوفسكي يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 32 هدفا (غيتي)
17/3/2021-|آخر تحديث: 17/3/202102:30 PM (مكة المكرمة)

أكد روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم خلال عام 2020، أنه لم يفكر حتى الآن بشأن الاعتزال معتقدا أنه يمكنه البقاء في قمة المستويات مع بايرن لفترة أطول.

وقال المهاجم البولندي في تصريحات لمجلة "شبورت بيلد" (Sport Bild) الرياضية الألمانية إنه يدرك أن الناس يتحدثون عن أنه بات في الـ 32 عاما من عمره "لكن بصراحة تامة: أشعر بأنني أفضل مما كنت عليه عندما كان عمري 26 أو 27 عاما. أنا الآن أفضل مما كنت عليه قبل 6 أعوام".

وتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي بايرن في كل المسابقات خلال الموسم الماضي الذي شهد تتويج الفريق بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، كما يتصدر حاليا قائمة هدافي الدوري (بوندسليغا) مجددا برصيد 32 هدفا.

وفي حال استمرار التألق التهديفي لليفاندوفسكي بمعدل هدف لكل مباراة خلال المراحل التسع المتبقية من المسابقة، سيحطم هذا اللاعب رقم جيرد مولر المسجل موسم 1971-1972 عندما أحرز 40 هدفا.

ولا يزال من الصعب توقع الفترة التي سيستمر ليفاندوفسكي خلالها بهذا المستوى، حيث يقول "أثق بالتأكيد في قدرتي على الحفاظ على هذا المستوى لأعوام مقبلة".

وعن توقعاته لنهاية مسيرته الاحترافية، قال ليفاندوفسكي "يمكنني توقع إنهاء مسيرتي مع بايرن في أعلى المستويات. لكن الوقت لا يزال مبكرا.. فعندما يسير شيء ما بشكل جيد، فلا يفترض بك أن تنهيه".

المصدر : الألمانية

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