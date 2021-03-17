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كرة قدم|مصر

مطالبات بإقالة وزير الرياضة المصري بعد خسارة الزمالك في أبطال أفريقيا

فريق الزمالك (صفحة النادي عبر فيسبوك)
فريق الزمالك (صفحة النادي عبر فيسبوك)
17/3/2021-|آخر تحديث: 17/3/202108:18 PM (مكة المكرمة)

طالب عدد من الجماهير المصرية بإقالة وزيرة الشباب والرياضة أشرف صبحي، بعد خسارة الزمالك أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا أمس الثلاثاء، مما يصعب من مهمته في التأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

وعقب نهاية المباراة بخسارة الزمالك 0-1، أطلقت الجماهير وسم "إقالة أشرف صبحي" الذي تصدر الترند على موقع تويتر في مصر، وذلك بسبب القرارات التي اتخذتها وزارة الرياضة تجاه إدارة الزمالك السابقة.

ويمر الزمالك بفترة عصيبة من الناحية الفنية والإدارية وتذبذب نتائج الفريق في مختلف البطولات، بعد حل مجلس إدارته السابق برئاسة مرتضى منصور.

ورأى مغردون أن الوزير هو المسؤول عما وصل إليه الحال في الزمالك، وأن قرارات الوزارة أثرت بشكل كبير على استقرار النادي، مشيرين إلى أن هناك مستفيدين آخرين مما يحدث في "القلعة البيضاء".

وشارك المُلحن عزيز الشافعي المعروف بتشجيعه للزمالك على وسم إقالة الوزير، قائلا "الضرر وقع، والنادي رجع لمربع الصفر، وأي كلام عن منافسة أو عدالة بالكورة المصرية كلام فارغ، ولن نستفيد شيئا من إقالة الوزير". وأضاف "نحن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في أي حد سواء في إدارة قديمة أو جديدة تسببت في انهيار أقوى فريق للزمالك من 20 سنة".

 

 

 

المصدر : وكالة سند

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