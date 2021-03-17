طالب عدد من الجماهير المصرية بإقالة وزيرة الشباب والرياضة أشرف صبحي، بعد خسارة الزمالك أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا أمس الثلاثاء، مما يصعب من مهمته في التأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

وعقب نهاية المباراة بخسارة الزمالك 0-1، أطلقت الجماهير وسم "إقالة أشرف صبحي" الذي تصدر الترند على موقع تويتر في مصر، وذلك بسبب القرارات التي اتخذتها وزارة الرياضة تجاه إدارة الزمالك السابقة.

ويمر الزمالك بفترة عصيبة من الناحية الفنية والإدارية وتذبذب نتائج الفريق في مختلف البطولات، بعد حل مجلس إدارته السابق برئاسة مرتضى منصور.

ورأى مغردون أن الوزير هو المسؤول عما وصل إليه الحال في الزمالك، وأن قرارات الوزارة أثرت بشكل كبير على استقرار النادي، مشيرين إلى أن هناك مستفيدين آخرين مما يحدث في "القلعة البيضاء".

وشارك المُلحن عزيز الشافعي المعروف بتشجيعه للزمالك على وسم إقالة الوزير، قائلا "الضرر وقع، والنادي رجع لمربع الصفر، وأي كلام عن منافسة أو عدالة بالكورة المصرية كلام فارغ، ولن نستفيد شيئا من إقالة الوزير". وأضاف "نحن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في أي حد سواء في إدارة قديمة أو جديدة تسببت في انهيار أقوى فريق للزمالك من 20 سنة".

الضرر وقع و النادي رجع للمربع صفر

و اي كلام عن منافسة او عدالة ف الكورة المصرية كلام فارغ و احنا لينا دور ف المسرحية دي بننفذه و مش هنستفيد حاجة من #اقالة_اشرف_صبحي

احنا نقول حسبنا الله و نعم الوكيل ف اي حد سواء ف ادارة قديمة او جديدة تسبب ف انهيار اقوى فرقة للزمالك من ٢٠ سنة — عزيز الشافعي (@azizelshaf3i) March 16, 2021

يارب تكون مبسوط ياوزير الفساد بسب عنادكم وقلة تقديركم لجمهور الزمالك #اقاله_اشرف_صبحي — Mohamed Hassan (@Mohamed85067258) March 17, 2021

ممكن نرجع بالزاكره لخمس سنين حين خرجت لجنة التفتيش بمخالفات داخل النادي الأهلى فخرج حينها بيانين الاول (حل مجلس إدارة النادي الأهلي)بعدها بنصف ساعه بيان(تم تعيين نفس المجلس لمدة عام حفاظا على استقرار النادي)تاني يوم تمت إقالة وزير الشباب والرياضه #نظرية_المؤامرة#اقاله_اشرف_صبحي — Zamalkawe (@SSherifshefo56) March 17, 2021

حسبى الله ونعم الوكيل فيك انت السبب فى تدمير الزمالك #إقالة_أشرف_صبحي — محمد عبدالحميد (@ZAxJJqByyEXqa4A) March 17, 2021

بتصفي حساباتك الشخصية انت ورئيس وزراء مع رئيس نادي ليه تدخل النادي طرف ف نازاعاتكم القذرة ليه احل مجلس واعين لجنة هدفها خراب النادي

ليه قرارات عليا تجيلهم بإقالة باتشيكو اللي ماشي كويس جدا وتعيين واحد كلف النادي خسارةالبطولة السنة اللي فاتت فضوا الساحة لعين امه #اقاله_اشرف_صبحي — احمد- فاقد الشغف- عاطف (@ahmedatef4422) March 17, 2021