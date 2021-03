طالب عدد من الجماهير المصرية بإقالة وزيرة الشباب والرياضة أشرف صبحي، بعد خسارة الزمالك أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا أمس الثلاثاء، مما يصعب من مهمته في التأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

وعقب نهاية المباراة بخسارة الزمالك 0-1، أطلقت الجماهير وسم "إقالة أشرف صبحي" الذي تصدر الترند على موقع تويتر في مصر، وذلك بسبب القرارات التي اتخذتها وزارة الرياضة تجاه إدارة الزمالك السابقة.

