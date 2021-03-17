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لا نملك المال لشراء أحذية رياضية.. رونالدينيو يروي قصة فقر عائلته

رونالدينيو: والدي كان يقول لي إن اللعب حافي القدمين يجعلني أسيطر على الكرة بشكل أفضل (مواقع التواصل الاجتماعي)
رونالدينيو: والدي كان يقول لي إن اللعب حافي القدمين يجعلني أسيطر على الكرة بشكل أفضل (مواقع التواصل الاجتماعي)
16/3/2021

من الشائع أن معظم اللاعبين البرازيليين إن لم يكن كلهم، قادمون من بيئات فقيرة ومن عائلات لا تكاد تملك قوت يومها.

ولكن ليس الجميع -بعد أن يغتني ويملك الملايين- يقر بفقره والحالة التي كان عليها قبل شهرته وجني عشرات الملايين من اليوروهات سنويا.

من بين هؤلاء الذي أرادوا الحديث عن طفولتهم القاسية، النجم السابق للكرة البرازيلية، رونالدينيو الذي كشف عن الطريقة التي كان والده يقنعه بها للعب حافي القدمين.

ويقول رونالدينيو الذي سجن بتهمة تزوير جواز سفر وبات قاب قوسين من الإفلاس، إنه "عندما كنت صغيرا، اعتاد والدي أن يقول لي إنه من الأفضل اللعب حافي القدمين كي تسيطر بشكل أفضل على الكرة ولكن في الحقيقة، لم يكن يملك المال لشراء أحذية وملابس رياضية. كان دائما يشعر بالندم ويمسح دموعه لأنه لا يستطيع تأمين كل شيء لي، ولكن لم يكن هذا شعوري، وعندما فزت بالكرة الذهبية، لم أبك من الفرح، بل لأن والدي لم يكن بجانبي وفارق الحياة قبل أن ير نجاحي".

المصدر : مواقع إلكترونية

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