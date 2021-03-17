استغل جوان لابورتا حفل تنصيبه اليوم الأربعاء رئيسا لنادي برشلونة من أجل توجيه العديد من الرسائل إلى مشجعي النادي الكتالوني، وأفصح عن خططه بشأن مستقبل المدرب رونالد كومان والنجم الأول للفريق ليونيل ميسي.

وشهد الحفل الذي احتضنه ملعب كامب نو حضور العديد من أعضاء الفريق الأول، ومن بينهم ميسي وبيكيه وسيرجي روبرتو، إلى جانب المدرب كومان.

وأكد لابورتا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل إقناع ميسي بالبقاء مع الفريق وتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل، وقال "جئت لاتخاذ القرارات، وإقناع ليو بالاستمرار، وأستغل وجوده لأقول إننا سنبذل كل ما لدينا لكي يستمر.. إنك تعلم أنه لا يمكنك الرحيل يا ليو، وسنحاول إقناعك".

❝I love you, and Barça also loves you.❞

— Joan Laporta's message to Leo #Messi pic.twitter.com/PZUOhgt5c9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 17, 2021

وتفاعل ميسي مع حديث لابورتا وبدا أنه يبتسم عند توجيه الرئيس الجديد لبرشلونة الحديث إليه.

وبخصوص مستقبل المدرب كومان، قال لابورتا إنه يمنح ثقته للمدرب الهولندي، وأضاف "رونالد، أنت تعلم أن لديك ثقة مجلس الإدارة. ونريد فريقا تنافسيا يطمح للفوز بكل شيء، ونسعى لاستعادة قصة النجاح بين برشلونة ودوري أبطال أوروبا، كما نريد تحقيق البطولات ونسعى للتتويج بالدوري وكأس الملك في هذا الموسم، فأنت تعلم -رونالد- جيدا أنك تملك ثقتي الكاملة".

وأضاف "لقد تحسّن الفريق وسيستمر في النمو، وسنبذل قصارى جهدنا لبناء فريق يفوز بكل شيء، وبشكل جيد".

وبخصوص الأزمة المالية للنادي الكتالوني، قال لابورتا "الوضع الاقتصادي أولوية بالنسبة لنا، ولدينا أولوية لضمان الاستدامة الاقتصادية للنادي، كما لدينا خطة جاهزة لذلك، فالوضع لا يخيفنا، وسنتخذ كل القرارات اللازمة مهما كلفنا الأمر".