استغل جوان لابورتا حفل تنصيبه اليوم الأربعاء رئيسا لنادي برشلونة من أجل توجيه العديد من الرسائل إلى مشجعي النادي الكتالوني، وأفصح عن خططه بشأن مستقبل المدرب رونالد كومان والنجم الأول للفريق ليونيل ميسي.

وشهد الحفل الذي احتضنه ملعب كامب نو حضور العديد من أعضاء الفريق الأول، ومن بينهم ميسي وبيكيه وسيرجي روبرتو، إلى جانب المدرب كومان.

وأكد لابورتا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل إقناع ميسي بالبقاء مع الفريق وتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل، وقال "جئت لاتخاذ القرارات، وإقناع ليو بالاستمرار، وأستغل وجوده لأقول إننا سنبذل كل ما لدينا لكي يستمر.. إنك تعلم أنه لا يمكنك الرحيل يا ليو، وسنحاول إقناعك".

❝I love you, and Barça also loves you.❞

