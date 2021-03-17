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شاهد.. "هدف بالكعب للتاريخ" بالدوري السعودي على طريقة رابح ماجر

بعض الأهداف الجميلة لا تسقط من تاريخ كرة القدم (رويترز)
بعض الأهداف الجميلة لا تسقط من تاريخ كرة القدم (رويترز)
17/3/2021

أحرز اللاعب هدفا عالميا على طريقة النجم الجزائري رابح ماجر، في مباراة فريقه أبها ضد نادي الوحدة، في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

واستقبل شراحيلي كرة عرضية من زميله في الفريق عند الدقيقة 79 ليحولها بكعب القدم مباشرة إلى الشباك مسجلا الهدف الرابع لأبها، في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين وانتهت بفوز أبها 4-1 على مضيفه الوحدة.

وجاء هدف لاعب وسط أبها مشابها إلى حد كبير للهدف التاريخي الذي أحزره ماجر في مرمى بايرن ميونخ عندما كان لاعبا في فريق بورتو البرتغالي عام 1987.

ولاقى الهدف إعجابا كبيرا من عشاق كرة القدم بالسعودية، حيث وصف مغردون الهدف بأنه "هدف الموسم" أو على الأقل يستحق أن يكون أجمل أهداف الجولة 25 في الدوري السعودي، وقال أحد المغردين إنه "هدف للتاريخ".

المصدر : وكالة سند

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