شاهد.. "هدف بالكعب للتاريخ" بالدوري السعودي على طريقة رابح ماجر

أحرز اللاعب هدفا عالميا على طريقة النجم الجزائري رابح ماجر، في مباراة فريقه أبها ضد نادي الوحدة، في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

واستقبل شراحيلي كرة عرضية من زميله في الفريق عند الدقيقة 79 ليحولها بكعب القدم مباشرة إلى الشباك مسجلا الهدف الرابع لأبها، في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين وانتهت بفوز أبها 4-1 على مضيفه الوحدة.

وجاء هدف لاعب وسط أبها مشابها إلى حد كبير للهدف التاريخي الذي أحزره ماجر في مرمى بايرن ميونخ عندما كان لاعبا في فريق بورتو البرتغالي عام 1987.

هدف رابح ماجر في نهائي ابطال اوربا. pic.twitter.com/zcEqeUzS42 — maher (@MaherTh1981) March 29, 2020

للتاريخ هالهدف 🔥❤️👏🏻 https://t.co/09sOlqwofS — محمد بن فهد 💙🇸🇦 (@Mohammedalsyahi) March 15, 2021

ولاقى الهدف إعجابا كبيرا من عشاق كرة القدم بالسعودية، حيث وصف مغردون الهدف بأنه "هدف الموسم" أو على الأقل يستحق أن يكون أجمل أهداف الجولة 25 في الدوري السعودي، وقال أحد المغردين إنه "هدف للتاريخ".

صرنا نشوف اهداف جميلة في دورينا

👏👏 رياض لعيييييب https://t.co/1fJedgrDVb — Nαωαf (@nsq25) March 15, 2021

من اجمل الاهداف ،، فنان الولد ورايق https://t.co/V9HPylh4UD — سـ ع ـد (@is33d) March 15, 2021