شاهد.. "هدف بالكعب للتاريخ" بالدوري السعودي على طريقة رابح ماجر

قال المهاجم الجزائري رياض محرز إن وسائل الإعلام أخطأت في ترجمة تصريحات مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، وأكد أنه سعيد في مانشستر سيتي.
أحرز اللاعب هدفا عالميا على طريقة النجم الجزائري رابح ماجر، في مباراة فريقه أبها ضد نادي الوحدة، في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.
واستقبل شراحيلي كرة عرضية من زميله في الفريق عند الدقيقة 79 ليحولها بكعب القدم مباشرة إلى الشباك مسجلا الهدف الرابع لأبها، في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين وانتهت بفوز أبها 4-1 على مضيفه الوحدة.
د79' هدف لأبها! ⚽
#رياض_شراحيلي يُضيف الهدف الرابع
#الوحدة 0 : 4 #أبها
#الوحدة_أبها
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/vAqdCpVAFf
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 15, 2021
وجاء هدف لاعب وسط أبها مشابها إلى حد كبير للهدف التاريخي الذي أحزره ماجر في مرمى بايرن ميونخ عندما كان لاعبا في فريق بورتو البرتغالي عام 1987.
هدف رابح ماجر في نهائي ابطال اوربا. pic.twitter.com/zcEqeUzS42
— maher (@MaherTh1981) March 29, 2020
للتاريخ هالهدف 🔥❤️👏🏻 https://t.co/09sOlqwofS
— محمد بن فهد 💙🇸🇦 (@Mohammedalsyahi) March 15, 2021
ولاقى الهدف إعجابا كبيرا من عشاق كرة القدم بالسعودية، حيث وصف مغردون الهدف بأنه "هدف الموسم" أو على الأقل يستحق أن يكون أجمل أهداف الجولة 25 في الدوري السعودي، وقال أحد المغردين إنه "هدف للتاريخ".
صرنا نشوف اهداف جميلة في دورينا
👏👏 رياض لعيييييب https://t.co/1fJedgrDVb
— Nαωαf (@nsq25) March 15, 2021
الهدف طرررب مزززيييككااا ❤️ https://t.co/CmQXYxe40a
— رائد 🇸🇦 (@RaedMuh) March 15, 2021
هدف عالمي والله https://t.co/GDzidvDzbC
— هـيمآ (@88_qaq) March 15, 2021
من اجمل الاهداف ،، فنان الولد ورايق https://t.co/V9HPylh4UD
— سـ ع ـد (@is33d) March 15, 2021
حجز على افضل هدف بالجوله وهي مابدت https://t.co/3U28DisBNq
— Just Jassim (@ByPex8) March 15, 2021