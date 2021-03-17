شاهد- أبطال أفريقيا.. الترجي يتأهل لربع النهائي ومولودية الجزائر يقترب

بلغ فريق الترجي التونسي، ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه الزمالك المصري بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة للمسابقة.

وسجل الليبي حمدو الهوني هدف الترجي الوحيد (73).

الترجي 1 × 0 الزمالك | هدف اول للترجي🔥🔥🔥 pic.twitter.com/JSDJVOttxt — كورة وبس ⚽️🥇🔥 (@koorawebas) March 16, 2021

ورفع الترجي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، ليبلغ دور الثمانية، في حين تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز مولودية الجزائر على ضيفه تونجيت السنغالي بهدف نظيف، سجله مهدي بن علجية (25).

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 8 نقاط، بينما تجمد رصيد تونجيت عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.