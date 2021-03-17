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شاهد- أبطال أفريقيا.. الترجي يتأهل لربع النهائي ومولودية الجزائر يقترب

حمدو الهوني يسجل هدف الترجي الوحيد في مرمى الزمالك (رويترز)
حمدو الهوني يسجل هدف الترجي الوحيد في مرمى الزمالك (رويترز)
16/3/2021-|آخر تحديث: 17/3/202112:25 AM (مكة المكرمة)

بلغ فريق الترجي التونسي، ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه الزمالك المصري بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة للمسابقة.

وسجل الليبي حمدو الهوني هدف الترجي الوحيد (73).

ورفع الترجي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، ليبلغ دور الثمانية، في حين تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز مولودية الجزائر على ضيفه تونجيت السنغالي بهدف نظيف، سجله مهدي بن علجية (25).

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 8 نقاط، بينما تجمد رصيد تونجيت عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

المصدر : وكالات

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تقدم الترجي التونسي خطوة مهمة نحو بلوغ الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما حقق فوزا ثمينا 3-1 على ضيفه الزمالك المصري اليوم السبت في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة.

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