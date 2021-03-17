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شاهد- ريال مدريد ومانشستر سيتي يتأهلان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد هزم أتالانتا 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (غيتي)
ريال مدريد هزم أتالانتا 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (غيتي)
16/3/2021-|آخر تحديث: 17/3/202101:15 AM (مكة المكرمة)

لحق ريال مدريد بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 3-1 على أتلانتا الإيطالي اليوم الثلاثاء في إياب ثمن نهائي البطولة.

وتأهل الريال إلى دور الثمانية بالفوز في مجموع المباراتين 4-1.

وكان الريال حقق فوزا صعبا على أتلانتا في عقر داره ذهابا، علما بأن الفريق الإيطالي خاض معظم أحداث اللقاء بـ10 لاعبين فقط.

ولكن "الملكي" كشر عن أنيابه في مباراة الإياب اليوم وحقق فوزا كبيرا على أبناء "بيرغامو".

وسجل ثلاثية الفريق الإسباني الفرنسي كريم بنزيمة في (34) وسيرجيو راموس (60 من ركلة جزاء) وماركو أسينسيو (85). في حين سجل لويس مورييل هدف حفظ ماء الوجه لأتلانتا (83).

بدوره، واصل مانشستر سيتي انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي وحجز مقعده بجدارة في ربع نهائي دوري الأبطال بفوزه الثمين على بوروسيا موشنغلادباخ بهدفين دون رد في إياب ثمن النهائي.

 

وحسم مانشستر سيتي المباراة في وقت مبكر للغاية، حيث سجل البلجيكي كيفن دي بروين (13) وإلكاي غيوندوغان (18).

وتأهل "السيتيزنز" إلى دور الثمانية بالفوز برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأقيمت مباراة الإياب اليوم على ملعب "بوشكاش آرينا" بالعاصمة المجرية بودابست، وهو الملعب الذي أقيمت به مباراة الذهاب، وذلك بسبب قيود السفر والإجراءات الاحترازية التي تفرضها ألمانيا بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وحافظ مانشستر سيتي على سجله خاليا من الهزائم في الموسم الحالي، كما حقق الفريق انتصاره السابع على التوالي في مباريات البطولة هذا الموسم، بعد تعادل واحد في بداية مسيرته بدور المجموعات.

المصدر : وكالات

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