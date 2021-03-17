بعد تأهله لربع النهائي لأول مرة منذ 2018.. زيدان يدافع عن مودريتش وكبار السن في ريال مدريد

أثنى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على لوكا مودريتش، بعد أن قدم لاعب الوسط البالغ من العمر 35 عاما أداء مذهلا خلال الفوز 3-1 على أتلانتا الليلة الماضية ليبلغ بطل الدوري الإسباني ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولعب مودريتش دورا كبيرا في الهدف الأول لريال مدريد بمساهمته في الضغط العالي لفريقه واعتراضه طريق كرة من حارس أتلانتا ماركو سبورتيلو، ليمررها إلى كريم بنزيمة الذي افتتح التسجيل.

وقال زيدان للصحفيين -بعد تأهل فريقه إلى ربع النهائي لأول مرة منذ 2018- "كلنا نعرف قدرات مودريتش، ربما يكون عمره 35 عاما، لكن بالتأكيد لا يبدو كذلك في الملعب".

وجنبا إلى جنب مع لاعب الوسط المخضرم الآخر توني كروس (31 عاما) وفي ظل غياب لاعب الوسط المدافع كاسيميرو للإيقاف، ساعد اللاعب الكرواتي ريال مدريد على السيطرة على اللعب والتعامل مع الضغط القوي لأتلانتا.

وأضاف المدرب الفرنسي -متحدثا عن كروس ومودريتش- إن "كل لاعب لديه خصائصه، وكان الاثنان في غاية الروعة في قلب خط الوسط".

⚪️ Luka Modrić & Toni Kroos… 🤔 Best midfield duo you've seen in Champions League history?#UCL pic.twitter.com/cNPoI1rTeT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 16, 2021

وقال مودريتش -الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2018- إنه ما زال يشعر بأنه لائق بما يكفي لمواصلة اللعب عدة سنوات في أعلى مستوى في أوروبا.

وأضاف اللاعب الكرواتي "أشعر وكأنني ما زلت 27 عاما. أشعر بأنني في حالة جيدة حقا، وهذا يُظهر أنه لا يجب النظر إلى عمر المرء، فما يهم هو ما يفعله في الملعب".

وتابع "في وضعي الحالي وفي ظل كل ما حققته مع هذا النادي، ما زلت أشعر بالنهم لمواصلة التنافس على أعلى مستوى، وسأواصل العمل بكل قوة كل يوم، كي أفعل ذلك".

وبعيدا عن فرصتين لصالح الفريق الإيطالي، هيمن ريال مدريد على المباراة ليحقق فوزا مريحا 4-1 في النتيجة الإجمالية بفضل ركلة جزاء سجلها سيرجيو راموس وهدف متأخر عن طريق ماركو أسينسيو جاء مباشرة بعد أن قلص لويس موريل الفارق لأتلانتا من ركلة حرة.

وقال زيدان "يجب تهنئة اللاعبين لأنهم لعبوا جيدا جدا من البداية للنهاية أمام فريق تتطلب مواجهته بذل الكثير من الجهد البدني".

وأضاف "فعلنا بالضبط ما كنا بحاجة لأن نفعله، سواء في الدفاع أو عندما كانت الكرة في حوزتنا. يمكننا أن نقول إنه كان أداء مثاليا".

ولطالما هاجمت الصحافة زيدان بسبب اعتماده على تشكيلة من اللاعبين كبار السن أمثال كريم بنزيمة (33 عاما)، في إشارة إلى أن ذلك سبب الكبوات المتتالية لبطل الدوري الإسباني منذ تتويجه بلقب دوري الأبطال في 2018.

وأبدى موريل مهاجم أتلانتا إعجابه بهدوء ريال مدريد تحت الضغط.

وقال اللاعب الكولومبي "كانوا يتخلصون من ضغطنا بكل سهولة، هذا شيء يثير إعجابك بالتأكيد، أن تكون بهذا الهدوء بالكرة رغم أنهم كانوا يخوضون مباراة ربما كانت ستسبب لهم العديد من المشاكل إذا خسروها".

وأضاف "لا يوجد لاعبون بهذا المستوى في كرة القدم الإيطالية".