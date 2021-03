بعد تأهله لربع النهائي لأول مرة منذ 2018.. زيدان يدافع عن مودريتش وكبار السن في ريال مدريد

أثنى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على لوكا مودريتش، بعد أن قدم لاعب الوسط البالغ من العمر 35 عاما أداء مذهلا خلال الفوز 3-1 على أتلانتا الليلة الماضية ليبلغ بطل الدوري الإسباني ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولعب مودريتش دورا كبيرا في الهدف الأول لريال مدريد بمساهمته في الضغط العالي لفريقه واعتراضه طريق كرة من حارس أتلانتا ماركو سبورتيلو، ليمررها إلى كريم بنزيمة الذي افتتح التسجيل.

وقال زيدان للصحفيين -بعد تأهل فريقه إلى ربع النهائي لأول مرة منذ 2018- "كلنا نعرف قدرات مودريتش، ربما يكون عمره 35 عاما، لكن بالتأكيد لا يبدو كذلك في الملعب".

وجنبا إلى جنب مع لاعب الوسط المخضرم الآخر توني كروس (31 عاما) وفي ظل غياب لاعب الوسط المدافع كاسيميرو للإيقاف، ساعد اللاعب الكرواتي ريال مدريد على السيطرة على اللعب والتعامل مع الضغط القوي لأتلانتا.

وأضاف المدرب الفرنسي -متحدثا عن كروس ومودريتش- إن "كل لاعب لديه خصائصه، وكان الاثنان في غاية الروعة في قلب خط الوسط".

