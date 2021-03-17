بالفيديو- ابن المغرب والهداف التاريخي.. النصر وجماهيره يتغنون بحمد الله بعد وصوله للهدف 100

حظي المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف النصر السعودي بإشادة كبيرة من النادي وجماهيره، بعد وصوله إلى الهدف رقم 100 مع "العالمي" أمس الثلاثاء، في مباراة فريقه ضد العين في كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وأسهم حمد الله في تأهل فريقه إلى نصف نهائي البطولة، عندما افتتح التسجيل بهدف جميل من ركلة حرة مباشرة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لتنتهي المباراة بفوز النصر على الضيف بنتيجة 3-0.

وتغنى النصر بالمهاجم المغربي، حيث نشر مقطع فيديو خاصا له بالأهداف الـ 100 التي أحزرها مع النادي، وكتب على الفيديو "ابن المغرب والهداف التاريخي عبد الرزاق حمد الله يسجل 100 هدف مع النصر" مضيفا في سؤال لعشاقه "شاركونا ذكرياتكم، أي الأهداف أجمل؟".

ابن المغرب 🇲🇦

والهـداف التاريخي ⚽

عبدالرزاق حمدالله 🏹

يسجـل 100 هدف مع ناديه #النصر 🤩💛 شاركونا ذكرياتكم ؟

أي الأهداف أجمل ! 📹#حمدالله_مئة_هدف pic.twitter.com/K4A4XOK1s3 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 16, 2021

بدوره، نشر اللاعب صورة من احتفال زملائه بمئويته بعد المباراة، موجها من خلالها رسالة لكل محبيه بالقول "100 هدف مع النصر شعور بالفخر لا يصدق، شكرٌ كبير لجميع زملائي في الفريق وللنادي وخاصة لمشجعينا" وقد تفاعل معها عدد كبير من جمهور "العالمي".

100 goals with Al Nasser A feeling of incredible pride , A big thanks to all my teammates, the Club and specially for our fans @AlNassrFC 💛💙 pic.twitter.com/vV0Sd2j4YV — عبدالرزاق حمدالله – abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) March 16, 2021

وعلق الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على تغريدة حمد الله متمنيا له المزيد من التألق ووصفه بـ "المتميز" وقد هنأ مغردون المهاجم المغربي بدخوله نادي الـ 100، وتغنوا به وبأهدافه الجميلة مع النصر طوال مسيرته.

وانضم حمد الله (30 عاما) إلى صفوف النصر عام 2018 قادما من الريان القطري، وأصبح منذ ذلك الحين أحد أبرز الهدافين في السعودية بمختلف البطولات المحلية والقارية.

🤩 100 هدف للنجم المغربي المتميّز مع النصر @AlNassrFC! إلى المزيد من التألق 💫 https://t.co/GDj81g2CoD — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) March 16, 2021

مبروك المئوية الأولى من الأهداف يا جلاد وعقبال الثانية ⚽️💛🔝@Hamedallah_9 pic.twitter.com/8dCTygSXSv — Ibrahim Khadra (@IbrahimKhadra) March 16, 2021

…

عبدالرزاق حمدالله يسير نحو استعادة مستواه الحقيقي،،

الاصرار والرغبة لدى "الجلاد" منذ مباراة الاهلي.

مبرووووك

لعشاق العالمي💛💙 pic.twitter.com/69vHfpYGAo — بندر العتيبي (@bandar_52) March 16, 2021

We love you legend , you are our pride❤️💪💛💙 https://t.co/bW0hEmlpLP — فيصل الفدعاني 🇸🇦 (@wwoott700) March 17, 2021

تاريخي يا جلاد 💪💛💙 https://t.co/1CEleCKg1b — 🇵🇸 🇪🇷 мσнαммєɒ иɢαsн (@Mohammed_Ngash) March 16, 2021

عقبال الألففف يا جلااااادهم 💪💛💙💪 https://t.co/FHT3HPHnJN — إسماعيل النجار 🇸🇦 (@is_najjar) March 16, 2021

ننتظر منك المزيد كأس الملك لايروووح بالعزيمة والإصرار والروح تجيبو ووه ان شاء الله بالتوفيق 💛💪💙🌹🌹 https://t.co/9Ft7gR13Gg — Abomajdalhjje (@Abomajdalhjje13) March 17, 2021