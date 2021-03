بالفيديو- ابن المغرب والهداف التاريخي.. النصر وجماهيره يتغنون بحمد الله بعد وصوله للهدف 100

حظي المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف النصر السعودي بإشادة كبيرة من النادي وجماهيره، بعد وصوله إلى الهدف رقم 100 مع "العالمي" أمس الثلاثاء، في مباراة فريقه ضد العين في كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وأسهم حمد الله في تأهل فريقه إلى نصف نهائي البطولة، عندما افتتح التسجيل بهدف جميل من ركلة حرة مباشرة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لتنتهي المباراة بفوز النصر على الضيف بنتيجة 3-0.

وتغنى النصر بالمهاجم المغربي، حيث نشر مقطع فيديو خاصا له بالأهداف الـ 100 التي أحزرها مع النادي، وكتب على الفيديو "ابن المغرب والهداف التاريخي عبد الرزاق حمد الله يسجل 100 هدف مع النصر" مضيفا في سؤال لعشاقه "شاركونا ذكرياتكم، أي الأهداف أجمل؟".

بدوره، نشر اللاعب صورة من احتفال زملائه بمئويته بعد المباراة، موجها من خلالها رسالة لكل محبيه بالقول "100 هدف مع النصر شعور بالفخر لا يصدق، شكرٌ كبير لجميع زملائي في الفريق وللنادي وخاصة لمشجعينا" وقد تفاعل معها عدد كبير من جمهور "العالمي".

100 goals with Al Nasser A feeling of incredible pride , A big thanks to all my teammates, the Club and specially for our fans @AlNassrFC 💛💙 pic.twitter.com/vV0Sd2j4YV

