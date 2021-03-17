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بالفيديو- ابن المغرب والهداف التاريخي.. النصر وجماهيره يتغنون بحمد الله بعد وصوله للهدف 100

حمد الله أصبح الهداف التاريخي للنصر السعودي (بي إن سبورتس)
حمد الله أصبح الهداف التاريخي للنصر السعودي (بي إن سبورتس)
17/3/2021

حظي المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف النصر السعودي بإشادة كبيرة من النادي وجماهيره، بعد وصوله إلى الهدف رقم 100 مع "العالمي" أمس الثلاثاء، في مباراة فريقه ضد العين في كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وأسهم حمد الله في تأهل فريقه إلى نصف نهائي البطولة، عندما افتتح التسجيل بهدف جميل من ركلة حرة مباشرة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لتنتهي المباراة بفوز النصر على الضيف بنتيجة 3-0.

وتغنى النصر بالمهاجم المغربي، حيث نشر مقطع فيديو خاصا له بالأهداف الـ 100 التي أحزرها مع النادي، وكتب على الفيديو "ابن المغرب والهداف التاريخي عبد الرزاق حمد الله يسجل 100 هدف مع النصر" مضيفا في سؤال لعشاقه "شاركونا ذكرياتكم، أي الأهداف أجمل؟".

بدوره، نشر اللاعب صورة من احتفال زملائه بمئويته بعد المباراة، موجها من خلالها رسالة لكل محبيه بالقول "100 هدف مع النصر شعور بالفخر لا يصدق، شكرٌ كبير لجميع زملائي في الفريق وللنادي وخاصة لمشجعينا" وقد تفاعل معها عدد كبير من جمهور "العالمي".

وعلق الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على تغريدة حمد الله متمنيا له المزيد من التألق ووصفه بـ "المتميز" وقد هنأ مغردون المهاجم المغربي بدخوله نادي الـ 100، وتغنوا به وبأهدافه الجميلة مع النصر طوال مسيرته.

وانضم حمد الله (30 عاما) إلى صفوف النصر عام 2018 قادما من الريان القطري، وأصبح منذ ذلك الحين أحد أبرز الهدافين في السعودية بمختلف البطولات المحلية والقارية.

المصدر : وكالة سند

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