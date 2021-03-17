الأحلام أصبحت حقيقة.. شاهد رونالدو يحتفل بوصوله للهدف 770 بفيديو نادر

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بوصوله إلى الهدف رقم 770 في مسيرته كأفضل هداف في التاريخ في المباريات الرسمية، وذلك بمقطع فيديو ظهر فيه أفضل لحظاته وأهدافه وتضمن لقطات نادرة له منذ كان طفلا صغيرا حتى أصبح شابا ووصل إلى العالمية وحقق الأرقام القياسية.

ونشر رونالدو مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام أمس الثلاثاء، وعنونه بهذه العبارة المختصرة "الأحلام أصبحت حقيقة"، محققا قرابة 8 مليون مشاهدة في عدة ساعات بعد نشره مساءً.

وتحدث "الدون" في الفيديو عن سعادته الغامرة بما حققه حتى الآن، مستذكرا أبرز اللحظات التي عاشها والأهداف الحاسمة التي سجلها، سواء مع الأندية التي لعب لها أو المنتخب البرتغالي.

وختم مهاجم يوفنتوس الإيطالي الفيديو بأرقام الأهداف التي وصل لها، موجها الشكر إلى الجميع. وكسر رونالدو يوم الأحد الماضي حاجز الرقم القياسي المسجل باسم بيليه في عدد الأهداف الرسمية التي سجلها طوال مسيرته (769 هدفا)، وذلك بإحراز 3 أهداف قاد بها يوفنتوس إلى الفوز على كالياري 3-1، وعزز مكانه في صدارة هدافي الكالتشيو للموسم الحالي بـ 23 هدفا.