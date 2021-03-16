10 سنوات من المعاناة.. شاهد- راموس يتضامن مع السوريين في ذكرى الثورة

أعلن نجم فريق ريال مدريد لكرة القدم سيرجيو راموس تضامنه مع الثورة السورية بمناسبة مرور 10 سنوات على اندلاعها.

ونشر راموس عبر حسابه الرسمي على تويتر مقطع فيديو وهو يرتدي قميص ريال مدريد وعليه رقم 10 بمناسبة مرور 10 سنوات على الثورة السورية مع لقطات لنازحين سوريين تضرروا بسبب سياسات النظام السوري.

Me paso al 🔟. pic.twitter.com/ekFMfcM46s — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 14, 2021

وشارك راموس مجموعة من نجوم الرياضة العالمية مع منظمة اليونيسيف بمساعدة النازحين السوريين، مرفقا المقطع بتغريدة كتب فيها "اليوم هو يوم القميص العاشر، لأن اليوم يصادف عقدا من الحرب في سوريا، 10 سنوات من المعاناة لملايين الأطفال".