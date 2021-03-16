10 سنوات من المعاناة.. شاهد- راموس يتضامن مع السوريين في ذكرى الثورة

رد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، على شائعات احتمال عودة كريستيانو رونالدو إلى برنابيو، وزاد الغموض حول مستقبل القائد سيرجيو راموس مع الفريق، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة إلتشي في الليغا.
أعلن نجم فريق ريال مدريد لكرة القدم سيرجيو راموس تضامنه مع الثورة السورية بمناسبة مرور 10 سنوات على اندلاعها.
ونشر راموس عبر حسابه الرسمي على تويتر مقطع فيديو وهو يرتدي قميص ريال مدريد وعليه رقم 10 بمناسبة مرور 10 سنوات على الثورة السورية مع لقطات لنازحين سوريين تضرروا بسبب سياسات النظام السوري.
Me paso al 🔟. pic.twitter.com/ekFMfcM46s
— Sergio Ramos (@SergioRamos) March 14, 2021
وشارك راموس مجموعة من نجوم الرياضة العالمية مع منظمة اليونيسيف بمساعدة النازحين السوريين، مرفقا المقطع بتغريدة كتب فيها "اليوم هو يوم القميص العاشر، لأن اليوم يصادف عقدا من الحرب في سوريا، 10 سنوات من المعاناة لملايين الأطفال".
Hoy es el día de vestir el 10. Porque hoy se cumple una década de guerra en Siria. 10 años de sufrimiento para millones de niños y niñas. Súmate tú también a #Mi10xSiria de @unicef_es para seguir llevando a los niños y niñas sirios ayuda humanitaria https://t.co/97YbFyawPg pic.twitter.com/XskHMtycLa
— Sergio Ramos (@SergioRamos) March 15, 2021