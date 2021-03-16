البث الحي
كرة قدم

10 سنوات من المعاناة.. شاهد- راموس يتضامن مع السوريين في ذكرى الثورة

راموس شارك مع منظمة اليونيسيف في حملة لمساعدة النازحين السوريين (رويترز)
راموس شارك مع منظمة اليونيسيف في حملة لمساعدة النازحين السوريين (رويترز)
16/3/2021

أعلن نجم فريق ريال مدريد لكرة القدم سيرجيو راموس تضامنه مع الثورة السورية بمناسبة مرور 10 سنوات على اندلاعها.

ونشر راموس عبر حسابه الرسمي على تويتر مقطع فيديو وهو يرتدي قميص ريال مدريد وعليه رقم 10 بمناسبة مرور 10 سنوات على الثورة السورية مع لقطات لنازحين سوريين تضرروا بسبب سياسات النظام السوري.

وشارك راموس مجموعة من نجوم الرياضة العالمية مع منظمة اليونيسيف بمساعدة النازحين السوريين، مرفقا المقطع بتغريدة كتب فيها "اليوم هو يوم القميص العاشر، لأن اليوم يصادف عقدا من الحرب في سوريا، 10 سنوات من المعاناة لملايين الأطفال".

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

شاهد.. راموس "الطيب والشرس"

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني، يستحق عنوان “الطيب والشرس”.

المزيد من كرة قدم

شاهد- يوسف ديمير.. "ميسي النمساوي" على رادار برشلونة

ديمير متحدر من أصول تركية ويملك مهارات كروية متعددة (الأوروبية)

مونديال كل عامين وإجراء تغييرات جذرية.. ثورة في كرة القدم العالمية

فينغر: يجب تنظيم البطولات ذات القيمة واستبعاد كل المسابقات الموازية خارج اللعبة (رويترز)

أبطال أفريقيا.. الأهلي المصري يقسو على فيتا كلوب وخسارة قاسية للمريخ السوداني

قفشة (يمين) سجل الهدف الثاني للأهلي (مواقع التواصل)

بالفيديو- كومان: لدينا أهم وأفضل لاعب بتاريخ برشلونة والعالم.. المديح ينهال على ميسي

ميسي يحتفل بعد تسجيله الهدف الرابع في مرمى هويسكا (غيتي)
الأكثر قراءة

اختتام محادثات بين أنقرة وأثينا.. أردوغان: السعودية طلبت شراء مسيرات تركية ولن نقدم تنازلات في شرق المتوسط

أردوغان يصافح عضو المجلس الرئاسي البوسني ميروراد دوديك في القصر الرئاسي بأنقرة (وكالة الأنباء الأوروبية)

بتهمة قتل عراقيين على خلفية محاولة لاغتياله.. يوم مثل صدام حسين لأول مرة أمام المحكمة في قضية الدجيل

صدام حكم بالإعدام في أول محاكمة جرت ضده في قضية الدجيل (غيتي)

قال لمبارك "أنت مش ربنا".. الشيخ الغزالي أديب الدعوة الثائر

المفارقة بين الأدب والثورة يمكن أن تكون مفتاح شخصية الغزالي وسر شهرته (مواقع التواصل)

هيمنة تركية ناعمة.. كيف تتحدى أنقرة قبضة الكرملين القوية في آسيا الوسطى؟