البث الحي
كرة قدم

نادي الاتحاد السعودي يغلق آخر 5 قضايا من التعاقدات المعلقة منذ 2018

سانوغو (يسار) بقميص يونغ بويز يضغط على مانزوكيتش لاعب يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا في 2018 (رويترز)
سانوغو (يسار) بقميص يونغ بويز يضغط على مانزوكيتش لاعب يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا في 2018 (رويترز)
16/3/2021

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم أغلق كافة القضايا مع الأندية التي تعاقد مع لاعبين منها في 2018، وذلك بعد تحويله مبلغ 3 ملايين يورو، تمثل آخر دفعتين ماليتين لنادي يونغ بويز السويسري؛ نظير تعاقده مع الإيفواري سيكو سانوغو.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الاتحاد اقتربت من إنهاء القضية، وذلك بتبقي بعض الأمور الإدارية البسيطة، لتصبح تلك آخر قضايا النادي لعام 2018.

وتابعت الصحيفة ذاتها أن إدارة الاتحاد كانت قد جدولت مبلغ ضم سانوغو على 3 دفعات، حيث سددت أول دفعة منه في مارس/آذار العام الماضي، في الوقت الذي لا زالت فيه اللجنة القانونية التابعة للنادي تتابع ما يخص القضايا.

وكان نادي الاتحاد تعاقد عام 2018 مع كل من الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي من جريميو البرازيلي وغاري رودريغيز من غلطة سراي التركي ومروان دا كوستا من باشاك شهير التركي وأليكسندر بريجوفيتش من باوك اليوناني.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف كل من الهلال المتصدر، والمتفوق بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

من دون ملعب وتعاقدات مجانية.. سبيزيا يتحدى الصعاب بموسمه الأول في الدوري الإيطالي

يتحدى فريق “سبيزيا” الوافد الجديد إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الصعاب بخوض مبارياته بعيدا عن ملعبه بمسافة 300 كيلو متر واعتماده على استعارة اللاعبين والتعاقدات المجانية لتدعيم تشكيلته.

المزيد من كرة قدم

شاهد- يوسف ديمير.. "ميسي النمساوي" على رادار برشلونة

ديمير متحدر من أصول تركية ويملك مهارات كروية متعددة (الأوروبية)

مونديال كل عامين وإجراء تغييرات جذرية.. ثورة في كرة القدم العالمية

فينغر: يجب تنظيم البطولات ذات القيمة واستبعاد كل المسابقات الموازية خارج اللعبة (رويترز)

أبطال أفريقيا.. الأهلي المصري يقسو على فيتا كلوب وخسارة قاسية للمريخ السوداني

قفشة (يمين) سجل الهدف الثاني للأهلي (مواقع التواصل)

بالفيديو- كومان: لدينا أهم وأفضل لاعب بتاريخ برشلونة والعالم.. المديح ينهال على ميسي

ميسي يحتفل بعد تسجيله الهدف الرابع في مرمى هويسكا (غيتي)
الأكثر قراءة

اختتام محادثات بين أنقرة وأثينا.. أردوغان: السعودية طلبت شراء مسيرات تركية ولن نقدم تنازلات في شرق المتوسط

أردوغان يصافح عضو المجلس الرئاسي البوسني ميروراد دوديك في القصر الرئاسي بأنقرة (وكالة الأنباء الأوروبية)

بتهمة قتل عراقيين على خلفية محاولة لاغتياله.. يوم مثل صدام حسين لأول مرة أمام المحكمة في قضية الدجيل

صدام حكم بالإعدام في أول محاكمة جرت ضده في قضية الدجيل (غيتي)

قال لمبارك "أنت مش ربنا".. الشيخ الغزالي أديب الدعوة الثائر

المفارقة بين الأدب والثورة يمكن أن تكون مفتاح شخصية الغزالي وسر شهرته (مواقع التواصل)

هيمنة تركية ناعمة.. كيف تتحدى أنقرة قبضة الكرملين القوية في آسيا الوسطى؟