نادي الاتحاد السعودي يغلق آخر 5 قضايا من التعاقدات المعلقة منذ 2018

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم أغلق كافة القضايا مع الأندية التي تعاقد مع لاعبين منها في 2018، وذلك بعد تحويله مبلغ 3 ملايين يورو، تمثل آخر دفعتين ماليتين لنادي يونغ بويز السويسري؛ نظير تعاقده مع الإيفواري سيكو سانوغو.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الاتحاد اقتربت من إنهاء القضية، وذلك بتبقي بعض الأمور الإدارية البسيطة، لتصبح تلك آخر قضايا النادي لعام 2018.

وتابعت الصحيفة ذاتها أن إدارة الاتحاد كانت قد جدولت مبلغ ضم سانوغو على 3 دفعات، حيث سددت أول دفعة منه في مارس/آذار العام الماضي، في الوقت الذي لا زالت فيه اللجنة القانونية التابعة للنادي تتابع ما يخص القضايا.

وكان نادي الاتحاد تعاقد عام 2018 مع كل من الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي من جريميو البرازيلي وغاري رودريغيز من غلطة سراي التركي ومروان دا كوستا من باشاك شهير التركي وأليكسندر بريجوفيتش من باوك اليوناني.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف كل من الهلال المتصدر، والمتفوق بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني.