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"أسوأ صفقة" أعجزت زيدان عن الكلام.. جماهير ريال مدريد تطالب برحيل هازارد وعودة رونالدو

بنزيمة (يسار) شكل مع رونالدو ثنائيا ناجحا في ريال مدريد (رويترز)
بنزيمة (يسار) شكل مع رونالدو ثنائيا ناجحا في ريال مدريد (رويترز)
16/3/2021

عبّرت جماهير ريال مدريد الإسباني عن استيائها من الإصابات المتكررة للاعب البلجيكي إدين هازارد، إثر تعرضه لإصابة جديدة، بعد أيام قليلة من إصابته الأخيرة في القدم، التي غيّبته عن الملاعب أسابيع عدة.

وأعلن ريال مدريد -في بيان نشره على موقعه الرسمي أمس الاثنين- أن الفحوص الطبية أظهرت تعرض هازارد لإصابة أسفل الظهر في العضلة القطنية اليمنى، دون أن يحدد مدة الغياب المتوقعة، وهو ما أثار غضب عشاق الملكي، لكثرة الإصابات التي تلاحق البلجيكي منذ قدومه إلى الفريق.

ومن شدة حيرته وتعجبه، لم يستطع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الرد على أسئلة الصحفيين بخصوص إصابة هازارد الجديدة، في المؤتمر الصحفي، مشيرا إلى مباراة أتلانتا بدوري الأبطال، مكتفيا بالقول إنه لا يستطيع شرح تفاصيل الانتكاسة التي تعرض لها اللاعب البلجيكي.

وكان هازارد انضم إلى ريال مدريد مقابل 150 مليون يورو عام 2019، لكنه ابتلي بالإصابات بعد ذلك، وشارك فقط في 25 مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم طوال هذه المدة.

وبعد عودته من إصابة بالقدم غيّبته طويلا، شارك المهاجم البلجيكي في المباراة الأخيرة لريال مدريد أمام إلتشي في الدوري الإسباني لكرة القدم السبت الماضي، كبديل في آخر 15 دقيقة فقط، هي كل رصيده في الملعب العام الحالي 2021.

وبلغت مدة غياب هازارد عن الملعب في ريال مدريد بسبب الإصابات في غضون أقل من عامين أكثر من فترة غيابه عن الملاعب مع تشلسي على مدى 7 سنوات، حتى إن بعضهم أطلق عليه لقب اللاعب "الزجاجي".

وطالب مغردون، من مشجعي الملكي، بالتخلي عن هازارد أو إعادته إلى ناديه السابق تشلسي الإنجليزي، ومقابل ذلك استعادة نجم الفريق السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس.

ووصف آخرون صفقة انتقال هازارد إلى الملكي بأنها أسوأ صفقة في تاريخ ريال مدريد، من حيث كارثة الإصابات التي يتعرض لها البلجيكي، وعدم تقديمه أي إضافة تذكر للنادي منذ قدومه في صيف 2019.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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