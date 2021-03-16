شاهد- يوسف ديمير.. "ميسي النمساوي" على رادار برشلونة

برشلونة يتقدم كبار أوروبا الذين يراقبون ويترقبون النجم الشاب يوسف ديمير لاعب رابيد فيينا، والذي يلقب بـ"ميسي النمساوي".

موهبة من العيار الثقيل يبلغ من العمر 17 عاما يلعب بقدمه اليسرى ولفت أنظار فرق كبرى له كقطبي مانشستر وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بسبب نزعته الهجومية وسرعته الفائقة.

وتحدثت تقارير إعلامية، بأن البرسا مهتم جدا بضم اللاعب ويحضر عرضا يصل إلى 8 ملايين يورو للظفر باللاعب.

وقرر الفريق النمساوي بيع اللاعب الشاب الصيف المقبل، لأن عقده ينتهي في صيف 2022 ولا يريد تجديد عقده.

ويستطيع ديمير -المتحدر من أصول تركية- اللعب في أي مكان في الهجوم ولديه قدرة فائقة على التحكم بالكرة، ويتميز بقوة تسديداته ولكنه يحتاج للعمل على الجوانب الدفاعية.

أولى مشاركاته مع الفريق الأول كان في 2019 بعدما تخرج في أكاديمية رابيد الكروية، ومن وقتها سجل 6 أهداف وصنع هدفين في 24 مباراة لعبها هذا الموسم.