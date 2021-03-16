شاهد.. برشلونة يهزم هويسكا برباعية ويقترب من أتلتيكو مدريد

حافظ برشلونة على نتائجه الجيدة في الدوري الإسباني لكرة القدم بانتصاره على ضيفه هويسكا 4-1 في الجولة الـ27 من المسابقة.

وسجل رباعية البرسا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (13 و90)، والفرنسي أنطوان غريزمان (35)، وأوسكار مينغويزا (53)، وهو الهدف الأول للاعب مع فريق برشلونة الأول، فيما سجل هدف الضيوف رفائيل مير (45).

هدف ميسي الافتتاحي في شباك هويسكا 🔥pic.twitter.com/8Y78RgEJOf — 12 (@Raqam12) March 15, 2021

جريزمان يرد على ميسي ويسجل الثاني بطريقة ولا اروع 😱pic.twitter.com/yligGSwR6w — 12 (@Raqam12) March 15, 2021

هدف برشلونة الثالث من مينغويزا(٣-١) pic.twitter.com/QfYYYfAJgB — عبدالعزيز VamosLega# (@Leganesi1928) March 15, 2021

هدف برشلونة الرابع ميسي (٤-١) pic.twitter.com/LIc1TzN6iu — عبدالعزيز VamosLega# (@Leganesi1928) March 15, 2021

هدف فيسينتي الأول لـ هويسكا (٢-١) pic.twitter.com/zOoDavgpoS — عبدالعزيز VamosLega# (@Leganesi1928) March 15, 2021

وبهذه الثنائية، رفع ميسي رصيده إلى 21 هدفا في صدارة قائمة هدافي الليغا، بفارق 3 أهداف عن الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد.

كما وصل مجموع أهداف "البولغا" بقميص البرسا إلى 661 هدفا في 767 مباراة.

يذكر أن ميسي عادل الرقم القياسي المسجل باسم لاعب الوسط السابق تشافي وهو 767 مشاركة في جميع المنافسات، وسيتفوق على رقم القائد السابق للبرسا في حالة المشاركة الأحد المقبل أمام ريال سوسيداد في ملعب الأخير.

وبهذا الفوز استعاد برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، مع تقليص الفارق مع "المتصدر" أتلتيكو مدريد إلى 4 نقاط، في حين يحتل ريال مدريد المركز الثالث بـ57 نقطة.