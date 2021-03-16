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شاهد.. برشلونة يهزم هويسكا برباعية ويقترب من أتلتيكو مدريد

برشلونة يحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة (غيتي)
برشلونة يحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة (غيتي)
15/3/2021

حافظ برشلونة على نتائجه الجيدة في الدوري الإسباني لكرة القدم بانتصاره على ضيفه هويسكا 4-1 في الجولة الـ27 من المسابقة.

وسجل رباعية البرسا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (13 و90)، والفرنسي أنطوان غريزمان (35)، وأوسكار مينغويزا (53)، وهو الهدف الأول للاعب مع فريق برشلونة الأول، فيما سجل هدف الضيوف رفائيل مير (45).

 

وبهذه الثنائية، رفع ميسي رصيده إلى 21 هدفا في صدارة قائمة هدافي الليغا، بفارق 3 أهداف عن الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد.

كما وصل مجموع أهداف "البولغا" بقميص البرسا إلى 661 هدفا في 767 مباراة.

يذكر أن ميسي عادل الرقم القياسي المسجل باسم لاعب الوسط السابق تشافي وهو 767 مشاركة في جميع المنافسات، وسيتفوق على رقم القائد السابق للبرسا في حالة المشاركة الأحد المقبل أمام ريال سوسيداد في ملعب الأخير.

وبهذا الفوز استعاد برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، مع تقليص الفارق مع "المتصدر" أتلتيكو مدريد إلى 4 نقاط، في حين يحتل ريال مدريد المركز الثالث بـ57 نقطة.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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