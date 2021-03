شاهد.. إنريكي يعلن قائمة منتخب إسبانيا بتصفيات مونديال 2022 باستخدام "باركود" اللاعبين

أعلن مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم لويس إنريكي، عن قائمة اللاعبين المستدعاة إلى تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، بطريقة مبتكرة وجديدة من خلال استخدام رموز (QR) "الباركود" الخاصة باللاعبين.

وتحدث الحساب الرسمي لمنتخب إسبانيا بموقع تويتر، عن سبب استخدام هذه الطريقة الجديدة، لافتا إلى أنها "جزء من حياتنا في المطاعم والمتاجر".

🔴 OFICIAL | ¡¡@LUISENRIQUE21 descubre la convocatoria oculta de la @SeFutbol para los primeros partidos rumbo a #Catar2022!! 🔲 Forman parte de nuestra vida diaria en tiendas y restaurantes, pero nuestros códigos QR son hoy MUCHO MÁS ESPECIALES.#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/bgvQ6wHaya — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 15, 2021

وقال حساب المنتخب "رموز (QR) الخاصة بنا اليوم أكثر خصوصية"، فهي بمجرد وضع الجهاز عليها لقراءتها تعرض أسماء وصور اللاعبين الذين استدعاهم إنريكي في مختلف المراكز.

⚠️ ¡TENEMOS NUEVA CONVOCATORIA! ⚠️ 🤔 ¿Hay alguien por aquí que no haya jugado alguna vez al fútbol chapas? 🏟️ @LUISENRIQUE21 anuncia su lista de 2⃣5⃣ jugadores para los compromisos ante Países Bajos, Suiza y Alemania en un estadio muy especial.#SomosFutbol#SomosFederación pic.twitter.com/1d7gYU1MDN — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 6, 2020

وتفاعل مغردون مع أسلوب المنتخب الإسباني في الإعلان عن قائمة لاعبيه، التي تتميز كل مرة بفكرة جديدة وغير تقليدية، مشيدين بالطرق المختلفة التي يتبعها الاتحاد الإسباني أثناء استدعاء لاعبي الماتادور الإسباني.

ووصف نشطاء طريقة إسبانيا في الإعلان عن تشكيلة منتخب كرة القدم بـ"الرائعة والمبدعة".

Les gusta ser creativos en la selección de España. Ahora anunciaron una lista por QR, recuerdo que en otra oportunidad lo hicieron desde el Museo del Prado https://t.co/fTeEort5MA — Claudio Mauri (@hcmauri) March 15, 2021

كل مرة فكرة اروع من الي قبلها 😅😁 https://t.co/xAWXvLcHoX — Manar M. Sarhan (@ManarSarhan) March 15, 2021

@SeFutbol bringing the 🔥 when it comes to squad announcements 👏🏽 https://t.co/VkI3AESQa7 — Brandon Robinson (@BeeRob8) March 15, 2021

طريقة إعلان الاسماء رررهيبة 😍 https://t.co/igfZWvmZ6w — H A M (@ham1992__) March 15, 2021

Spain pulling up with another fantastic squad announcement https://t.co/OjNRb7r6DF — soumyajit das (@gab_loo) March 15, 2021