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شاهد.. إنريكي يعلن قائمة منتخب إسبانيا بتصفيات مونديال 2022 باستخدام "باركود" اللاعبين

المنتخب الإسباني لكرة القدم (رويترز)
المنتخب الإسباني لكرة القدم (رويترز)
16/3/2021

أعلن مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم لويس إنريكي، عن قائمة اللاعبين المستدعاة إلى تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، بطريقة مبتكرة وجديدة من خلال استخدام رموز (QR) "الباركود" الخاصة باللاعبين.

وتحدث الحساب الرسمي لمنتخب إسبانيا بموقع تويتر، عن سبب استخدام هذه الطريقة الجديدة، لافتا إلى أنها "جزء من حياتنا في المطاعم والمتاجر".

وقال حساب المنتخب "رموز (QR) الخاصة بنا اليوم أكثر خصوصية"، فهي بمجرد وضع الجهاز عليها لقراءتها تعرض أسماء وصور اللاعبين الذين استدعاهم إنريكي في مختلف المراكز.

وتفاعل مغردون مع أسلوب المنتخب الإسباني في الإعلان عن قائمة لاعبيه، التي تتميز كل مرة بفكرة جديدة وغير تقليدية، مشيدين بالطرق المختلفة التي يتبعها الاتحاد الإسباني أثناء استدعاء لاعبي الماتادور الإسباني.

ووصف نشطاء طريقة إسبانيا في الإعلان عن تشكيلة منتخب كرة القدم بـ"الرائعة والمبدعة".

المصدر : وكالة سند

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