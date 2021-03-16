بالفيديو- كومان: لدينا أهم وأفضل لاعب بتاريخ برشلونة والعالم.. المديح ينهال على ميسي

احتفى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمعادلة رقم تشافي هيرنانديز التاريخي في عدد المباريات التي خاضها مع نادي برشلونة الإسباني بـ767 مباراة كأكثر اللاعبين مشاركة بقميص الفريق في جميع المسابقات.

وعبّر ميسي عن سعادته البالغة بعد وصوله إلى المباراة رقم 767 في مسيرته، من خلال نشر صور له على حسابه الشخصي بموقع التواصل إنستغرام، من مشاركته في مباراة أمس أمام هويسكا في الدوري الإسباني لكرة القدم، التي سجل فيها هدفين وأسهم بفوز برشلونة 4-1 على ضيفه.

وفي ليلة تسلمه جائزة أفضل لاعب في الليغا للشهر الماضي، قال ميسي معلقا على وصوله إلى الرقم القياسي المسجل باسم تشافي: "إنه لشرف عظيم أن أصل إلى هذا العدد من المباريات مع برشلونة"، مضيفا " شكرًا لجميع الزملاء الذين رافقوني في هذه السنوات، ولعائلتي وأصدقائي الذين كانوا بجانبي دائمًا".

✅"ميسي" يتسلم جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير في و يُسجل ثنائية.

✅هدف و لا أروع من توقيع الأمير الفرنسي "أنطوان غريزمان".

✅"أوسكار مينجويزا" يُسجل أول أهدافه في #LaLigaSantander.

✅"برشلونة" إلى المركز الثاني و يضيق الخناق على المتصدر "أتلتيكو مدريد".

📺شاهد ملخص #BarçaHuesca pic.twitter.com/tbrhY1nLZU — LaLiga (@LaLigaArab) March 15, 2021

وجاء ذلك في وقت انهال فيه المديح على ميسي الذي يواصل تألقه اللافت في 2021 ويسجل أهدافا رائعة جعلته ينفرد بصدارة هدافي الليغا برصيد 21 هدفا بفارق 3 أهداف عن لويس سواريز هداف أتلتيكو مدريد.

ومن أبرز من كالوا المديح لميسي مدرب برشلونة رونالد كومان الذي قال "ماذا يمكن أن أقول (عن ميسي)؟ بمستواه على مدار كل هذه السنوات وكل هذه المباريات.. هو أهم لاعب في تاريخ برشلونة وأشكر الله أنه ما زال معنا".

وأضاف "أعتقد أنه أظهر أنه أفضل لاعب في العالم. الهدف الأول الذي سجله كان رائعا، ويستحق أن يكون نقطة ارتكاز الفريق".

وكان برشلونة قد أهدى نجمه وهدافه الأرجنتيني مقطع فيديو لمجموعة من لاعبي برشلونة السابقين والحاليين وعلى رأسهم تشافي وهم يحتفلون على طريقة ميسي بمناسبة وصوله إلى هذا الرقم القياسي رفقة الفريق الكتالوني.

☝💙 أمجاد تعانق عنان السماء ❤☝ pic.twitter.com/OwO2gAbJPm — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 15, 2021

كما وضع النادي يافطة كبيرة فوق مدرجات ملعب كامب نو قبل مواجهة برشلونة مع هويسكا، تتوسطها صورة تجمع ميسي وتشافي، وكتب عليها "767 مباراة تعانق السماء".