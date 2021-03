بالفيديو- الحياة أكثر أهمية.. إصابة خطيرة لباتريسيو حارس ولفرهامبتون تفسد فرحة فوز ليفربول

تشبث ليفربول بآماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه ولفرهامبتون مساء الاثنين، لكن المباراة شهدت إصابة خطيرة لحارس أصحاب الأرض روي باتريسيو.

وتوقف اللعب لمدة 10 دقائق في اللحظات الأخيرة بعد اصطدام باتريسيو بزميله كونور كودي في الدقيقة الـ89، فيما كانا يحاولان إيقاف محمد صلاح مهاجم ليفربول الذي هز الشباك بالفعل، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل، حيث لا يعد اصطدامه بزميله مخالفة بأي حال من الأحوال.

Nasty accidental clash with his own player from Rui Patricio for Wolves pic.twitter.com/pX0hInqW0X — Andy Swiffen (@andyswiffen) March 15, 2021

وعولج باتريسيو في أرض الملعب، وغادر محمولا على محفة، وانتابت مواطنه البرتغالي جوتا -الذي سجل هدف الفوز أمام فريقه السابق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول- مشاعر متباينة بعد صفارة النهاية.

That's a knee straight to the head jfc hope Rui Patricio is okay after that🙏pic.twitter.com/Gk8N7LXWSi — Aaron (@AarxnMCFC) March 15, 2021

وقال نونو إسبيريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون "تلقينا الأنباء الآن، إنه على ما يرام".

وذكرت تقارير بريطانية أن الحارس تذكر بعدما أفاق ما حدث في المباراة، لكنه لا يزال تحت الملاحظة الفائقة، حيث ستحدد الـ48 ساعة القادمة مدى تأثره بإصابته الخطيرة في الرأس.

وقال رومان سايس مدافع ولفرهامبتون إن الواقعة جددت المخاوف من تعرض باتريسيو لمصير مشابه للمهاجم راؤول خيمينيز الذي أصيب بكسر في الجمجمة بعد اصطدامه برأس مدافع أرسنال ديفيد لويز في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف سايس "نشعر بالثقة لأن حالته لا تبدو أسوأ من راؤول، لكن بالطبع ليس من الجيد التعرض لهذا النوع من الإصابات مرة أخرى، رأيته بعد المباراة برفقة الطبيب وهو واع وهذا أهم شيء بالنسبة لنا".

"Life is more important." ❤️ Diogo Jota sends a message to his former teammate Rui Patricio after the Wolves 'keeper suffered a potentially serious injury in the closing stages of #WOLLIV. pic.twitter.com/JBuuuiYEea — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 15, 2021

كما أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد المباراة أن ما يهمه هو سلامة باتريسيو.

وقال المدرب الألماني "كان موقفا سيئا، تحدثت إلى أعضاء الطاقم التدريبي لولفرهامبتون، وشعورهم إيجابي، كانت صدمة حقا".

فيما قال صاحب هدف الفوز جوتا لـ"سكاي سبورتس" (Sky Sports) "الحياة أكثر أهمية، أتمنى الشفاء لروي باتريسيو".

💥 Phillips ➡️ Mane ➡️ Salah ➡️ Mane ➡️ Jota ⚽️🔥 pic.twitter.com/rT1XtGtoyf — Liverpool FC (@LFC) March 16, 2021

وبهذه النتيجة، تقدم ليفربول مركزين إلى السادس برصيد 46 نقطة من 29 مباراة، متأخرا بـ5 نقاط عن تشلسي صاحب المركز الرابع ونقطتين عن وست هام يونايتد الخامس الذي تتبقى له مباراة إضافية.

وبقي ولفرهامبتون في المركز الـ13، ولديه 35 نقطة من 29 مباراة.

ولم يتأثر جوتا بإسقاط فريقه السابق مع سعي ليفربول للوصول إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) "إنها مباراة استثنائية، لعبت هنا لمدة 3 سنوات، أعرف الجميع تقريبا في هذا النادي، كنت أتمنى أن تكون الجماهير موجودة حتى تكون المباراة استثنائية أكثر".

وأضاف "إذا لعبنا بهذه الطريقة فإنني أعتقد أن لدينا فرصة في المربع الذهبي".