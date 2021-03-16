البث الحي
كرة قدم

بالفيديو- الحياة أكثر أهمية.. إصابة خطيرة لباتريسيو حارس ولفرهامبتون تفسد فرحة فوز ليفربول

باتريسيو بعد الإصابة الخطيرة في رأسه (غيتي)
باتريسيو بعد الإصابة الخطيرة في رأسه (غيتي)
16/3/2021-|آخر تحديث: 16/3/202104:19 AM (مكة المكرمة)

تشبث ليفربول بآماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه ولفرهامبتون مساء الاثنين، لكن المباراة شهدت إصابة خطيرة لحارس أصحاب الأرض روي باتريسيو.

وتوقف اللعب لمدة 10 دقائق في اللحظات الأخيرة بعد اصطدام باتريسيو بزميله كونور كودي في الدقيقة الـ89، فيما كانا يحاولان إيقاف محمد صلاح مهاجم ليفربول الذي هز الشباك بالفعل، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل، حيث لا يعد اصطدامه بزميله مخالفة بأي حال من الأحوال.

وعولج باتريسيو في أرض الملعب، وغادر محمولا على محفة، وانتابت مواطنه البرتغالي جوتا -الذي سجل هدف الفوز أمام فريقه السابق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول- مشاعر متباينة بعد صفارة النهاية.

وقال نونو إسبيريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون "تلقينا الأنباء الآن، إنه على ما يرام".

وذكرت تقارير بريطانية أن الحارس تذكر بعدما أفاق ما حدث في المباراة، لكنه لا يزال تحت الملاحظة الفائقة، حيث ستحدد الـ48 ساعة القادمة مدى تأثره بإصابته الخطيرة في الرأس.

وقال رومان سايس مدافع ولفرهامبتون إن الواقعة جددت المخاوف من تعرض باتريسيو لمصير مشابه للمهاجم راؤول خيمينيز الذي أصيب بكسر في الجمجمة بعد اصطدامه برأس مدافع أرسنال ديفيد لويز في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف سايس "نشعر بالثقة لأن حالته لا تبدو أسوأ من راؤول، لكن بالطبع ليس من الجيد التعرض لهذا النوع من الإصابات مرة أخرى، رأيته بعد المباراة برفقة الطبيب وهو واع وهذا أهم شيء بالنسبة لنا".

كما أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد المباراة أن ما يهمه هو سلامة باتريسيو.

وقال المدرب الألماني "كان موقفا سيئا، تحدثت إلى أعضاء الطاقم التدريبي لولفرهامبتون، وشعورهم إيجابي، كانت صدمة حقا".

فيما قال صاحب هدف الفوز جوتا لـ"سكاي سبورتس" (Sky Sports) "الحياة أكثر أهمية، أتمنى الشفاء لروي باتريسيو".

وبهذه النتيجة، تقدم ليفربول مركزين إلى السادس برصيد 46 نقطة من 29 مباراة، متأخرا بـ5 نقاط عن تشلسي صاحب المركز الرابع ونقطتين عن وست هام يونايتد الخامس الذي تتبقى له مباراة إضافية.

وبقي ولفرهامبتون في المركز الـ13، ولديه 35 نقطة من 29 مباراة.

ولم يتأثر جوتا بإسقاط فريقه السابق مع سعي ليفربول للوصول إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) "إنها مباراة استثنائية، لعبت هنا لمدة 3 سنوات، أعرف الجميع تقريبا في هذا النادي، كنت أتمنى أن تكون الجماهير موجودة حتى تكون المباراة استثنائية أكثر".

وأضاف "إذا لعبنا بهذه الطريقة فإنني أعتقد أن لدينا فرصة في المربع الذهبي".

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

شاهد- يوسف ديمير.. "ميسي النمساوي" على رادار برشلونة

ديمير متحدر من أصول تركية ويملك مهارات كروية متعددة (الأوروبية)

مونديال كل عامين وإجراء تغييرات جذرية.. ثورة في كرة القدم العالمية

فينغر: يجب تنظيم البطولات ذات القيمة واستبعاد كل المسابقات الموازية خارج اللعبة (رويترز)

أبطال أفريقيا.. الأهلي المصري يقسو على فيتا كلوب وخسارة قاسية للمريخ السوداني

قفشة (يمين) سجل الهدف الثاني للأهلي (مواقع التواصل)

بالفيديو- كومان: لدينا أهم وأفضل لاعب بتاريخ برشلونة والعالم.. المديح ينهال على ميسي

ميسي يحتفل بعد تسجيله الهدف الرابع في مرمى هويسكا (غيتي)
الأكثر قراءة

اختتام محادثات بين أنقرة وأثينا.. أردوغان: السعودية طلبت شراء مسيرات تركية ولن نقدم تنازلات في شرق المتوسط

أردوغان يصافح عضو المجلس الرئاسي البوسني ميروراد دوديك في القصر الرئاسي بأنقرة (وكالة الأنباء الأوروبية)

بتهمة قتل عراقيين على خلفية محاولة لاغتياله.. يوم مثل صدام حسين لأول مرة أمام المحكمة في قضية الدجيل

صدام حكم بالإعدام في أول محاكمة جرت ضده في قضية الدجيل (غيتي)

قال لمبارك "أنت مش ربنا".. الشيخ الغزالي أديب الدعوة الثائر

المفارقة بين الأدب والثورة يمكن أن تكون مفتاح شخصية الغزالي وسر شهرته (مواقع التواصل)

هيمنة تركية ناعمة.. كيف تتحدى أنقرة قبضة الكرملين القوية في آسيا الوسطى؟