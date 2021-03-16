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الوداد المغربي يتأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا

الوداد المغربي يتصدر المجموعة الثالثة بـ 10 نقاط (مواقع التواصل)
الوداد المغربي يتصدر المجموعة الثالثة بـ 10 نقاط (مواقع التواصل)
16/3/2021-|آخر تحديث: 16/3/202110:09 PM (مكة المكرمة)

تأهل الوداد الرياضي المغربي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تعادله سلبيا مع مضيفه حوريا الغيني في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة للمسابقة القارية الأم.

وفي المباراة الثانية في المجموعة نفسها، تعادل بترو أتلتيكو الأنغولي مع ضيفه كايزر شيفس الجنوب أفريقي، من دون أهداف.

وبهذه النتيجة، تأهل الوداد إلى دور الثمانية من البطولة القارية بعدما عزز صدارته للمجموعة الثالثة بـ10 نقاط مقابل 5 نقاط لحوريا وكايزر شيفس، في حين يتذيل بترو أتلتيكو الترتيب بنقطة واحدة.

المصدر : وكالات

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