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أبطال أفريقيا.. الأهلي المصري يقسو على فيتا كلوب وخسارة قاسية للمريخ السوداني

قفشة (يمين) سجل الهدف الثاني للأهلي (مواقع التواصل)
قفشة (يمين) سجل الهدف الثاني للأهلي (مواقع التواصل)
16/3/2021-|آخر تحديث: 16/3/202107:47 PM (مكة المكرمة)

حقق الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، انتصارا كبيرا خارج الديار على فيتا كلوب 3-صفر؛ ليتقدم للمركز الثاني في المجموعة الأولى اليوم الثلاثاء.

ورفع الأهلي -الذي حقق انتصاره الثاني في 4 مباريات- رصيده إلى 7 نقاط من 4 مباريات، متأخرا بفارق 3 نقاط عن "سيمبا" التنزاني، الذي فاز بالنتيجة ذاتها على ضيفه المريخ السوداني.

وظل رصيد فيتا كلوب القادم من الكونغو الديمقراطية 4 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد المريخ عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب.

وسيلعب الأهلي -الذي غاب عن الانتصارات آخر جولتين- في الجولة الخامسة مع المريخ في الخرطوم مطلع الشهر المقبل، بينما يستقبل سيمبا، فيتا كلوب.

وسجل ثلاثية نادي "القرن" محمد شريف (6)، ومحمد مجدي (قفشة) في الدقيقة الـ19، وطاهر محمد طاهر (78).

 

وكان الأهلي قد استهل مشوار الدفاع عن اللقب الأفريقي بالفوز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، ثم خسر أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف، وتعادل مع فيتا كلوب 2-2 في القاهرة قبل أن يستعيد اليوم مذاق الانتصارت بالفوز على فيتا كلوب في عقر داره.

وحسم سيمبا مباراته اليوم أمام المريخ بـ3 أهداف نظيفة سجلها لويس ميكيسوني (18)، ومحمد حوسيني (39)، وكريس موغالو (50).

ورفع الأهلي رصيده بذلك إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف سيمبا المتصدر، بينما تجمد رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط في المركز الثالث، ورصيد المريخ عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

وفي المجموعة الثانية، خيم التعادل السلبي على مباراة الهلال السوداني مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري اليوم، الثلاثاء، في الجولة الرابعة.

ورفع الهلال رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثالث.

المصدر : وكالات
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