قنبلة من العيار الثقيل.. زيدان يتحدث عن رونالدو

كثيرة هي التقارير والشائعات التي تحدثت عن عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد، وعندما سئل الفرنسي زين الدين زيدان عن الموضوع صب الزيت على نار الشائعات.

فمدرب "الملكي" لم يتردد -كعادته- وجاوب بانفتاح عن احتمال عودة رونالدو (36 عاما) إلى العاصمة الإسبانية.

وقال "زيزو" إنه "أمر قد يحصل، جميعنا نعرفه، ومن حسن حظي أنني درّبته في السابق".

وتابع -في مقابلة تلفزيونية- "هو مهاجم استثنائي، وسنرى ما يحصل في المستقبل، هو لاعب يوفنتوس في الوقت الحالي".

وكان البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال "صاروخ ماديرا" تحدث عن احتمال عودة النجم البرتغالي إلى "البرنابيو".

يذكر أن رونالدو هو الهداف التاريخي للريال بتسجيله 450 هدفا في 438 مباراة، كما صنع 132 هدفا آخر في مسيرته مع الريال التي امتدت لنحو عقد من الزمن.