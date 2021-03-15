البث الحي
كرة قدم

قنبلة من العيار الثقيل.. زيدان يتحدث عن رونالدو

زيدان (يمين): من حسن حظي أنني درّبت رونالدو في السابق (رويترز)
زيدان (يمين): من حسن حظي أنني درّبت رونالدو في السابق (رويترز)
15/3/2021

كثيرة هي التقارير والشائعات التي تحدثت عن عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد، وعندما سئل الفرنسي زين الدين زيدان عن الموضوع صب الزيت على نار الشائعات.

فمدرب "الملكي" لم يتردد -كعادته- وجاوب بانفتاح عن احتمال عودة رونالدو (36 عاما) إلى العاصمة الإسبانية.

وقال "زيزو" إنه "أمر قد يحصل، جميعنا نعرفه، ومن حسن حظي أنني درّبته في السابق".

وتابع -في مقابلة تلفزيونية- "هو مهاجم استثنائي، وسنرى ما يحصل في المستقبل، هو لاعب يوفنتوس في الوقت الحالي".

وكان البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال "صاروخ ماديرا" تحدث عن احتمال عودة النجم البرتغالي إلى "البرنابيو".

يذكر أن رونالدو هو الهداف التاريخي للريال بتسجيله 450 هدفا في 438 مباراة، كما صنع 132 هدفا آخر في مسيرته مع الريال التي امتدت لنحو عقد من الزمن.

المصدر : الصحافة الإسبانية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

نادي الاتحاد السعودي يغلق آخر 5 قضايا من التعاقدات المعلقة منذ 2018

سانوغو (يسار) بقميص يونغ بويز يضغط على مانزوكيتش لاعب يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا في 2018 (رويترز)

10 سنوات من المعاناة.. شاهد- راموس يتضامن مع السوريين في ذكرى الثورة

راموس شارك مع منظمة اليونيسيف في حملة لمساعدة النازحين السوريين (رويترز)

بالفيديو- الحياة أكثر أهمية.. إصابة خطيرة لباتريسيو حارس ولفرهامبتون تفسد فرحة فوز ليفربول

باتريسيو بعد الإصابة الخطيرة في رأسه (غيتي)

شاهد.. برشلونة يهزم هويسكا برباعية ويقترب من أتلتيكو مدريد

برشلونة يحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة (غيتي)
الأكثر قراءة

بتهمة قتل عراقيين على خلفية محاولة لاغتياله.. يوم مثل صدام حسين لأول مرة أمام المحكمة في قضية الدجيل

صدام حكم بالإعدام في أول محاكمة جرت ضده في قضية الدجيل (غيتي)

مجرمون خطيرون بزي رجال أعمال.. ما خطة “الدُرج” التي تطبقها إسرائيل في الإمارات؟

زائر إسرائيلي لأحد المعارض في دبي بعد تطبيع العلاقات بين الجانبين عام 2020 (الأوروبية)

تنبأت بدفع ثمن مشاركتها في الثورة.. جيهان فاضل بائعة في كندا والنقابة لا تعلم عنها شيئا

الممثلة المصرية جيهان فاضل أثناء مشاركتها في ثورة 25 يناير (مواقع التواصل الاجتماعي)

ما الأعراض “الغريبة جدا” التي ظهرت على امرأة دانماركية توفيت بعد حقنها بلقاح أسترازينيكا لكورونا؟