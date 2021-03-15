في احتجاج رسمي للكاف.. الأهلي المصري يشكو التمييز وعدم تكافؤ الفرص

تقدم النادي الأهلي المصري، اليوم الاثنين، باحتجاجٍ رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وذلك من أجل إيقاف قرار إقامة مباراته غدا الثلاثاء أمام فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، بحضور الجماهير.

وذكر الأهلي -عبر موقعه الرسمي- أن قرار حضور الجماهير لمباراة الغد في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا يعد مخالفة لكل قواعد العدالة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف نادي "القرن" أن الاحتجاج يأتي تزامنا مع إعلان العديد من المسؤولين بالاتحاد الأفريقي، مؤخرًا عن إقامة جميع مباريات المسابقة دون حضور جماهيري، حرصًا على المساواة بين الفرق المتنافسة.

كما أوضح أنه سبق وأن خاض مواجهته أمام سيمبا التنزاني على ملعب الأخير بحضور 25 ألف متفرج من جماهيره، في الوقت الذي لم يتم السماح فيه للأهلي بدخول أي عدد من جماهيره في المباراتين اللتين أقيمتا بالقاهرة مع المريخ السوداني في الشهر الماضي وفيتا كلوب في 6 الشهر الجاري.

وجاء في احتجاج الأهلي أيضًا، أن نادي فيتا كلوب أعلن على لسان مديره الفني أنه قد قام بتحديد موعد انطلاق مباراته مع الأهلي في الثانية ظهرًا في درجة حرارة تتجاوز الـ33 درجة، وعلى ملعب نجيل صناعي.

وتابع الأهلي أن قرار إقامة المباراة في ذلك الوقت جاء ردا على إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين في التاسعة مساء في أجواء باردة، في الوقت الذي يعلم فيه "كاف" أنه هو الذي حدد موعد انطلاق مباريات الأهلي التي أقيمت بالقاهرة، ومن بينها مباراة فيتا كلوب.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلى وفيتا كلوب بالقاهرة قد انتهت بالتعادل 2-2.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف خلف فيتا كلوب صاحب المركز الثاني، في حين يتصدر سيمبا التنزاني ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ويتذيل المريخ السوداني ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.