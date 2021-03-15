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شاهد- هدف ميسي.. "وزير السعادة" الكروية ينشر سحره في الكامب نو

ميسي سجل هدفه الـ20 هذا الموسم (غيتي)
ميسي سجل هدفه الـ20 هذا الموسم (غيتي)
15/3/2021-|آخر تحديث: 16/3/202101:30 AM (مكة المكرمة)

في الدقيقة الـ13 من مواجهة برشلونة وهويسكا في الدوري الإسباني سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البرسا هدفا ساحرا.

وتسلم "وزير السعادة" الكروية، الكرة من خارج منطقة الجزاء وحاور أحد اللاعبين وسدد من على حدود المنطقة قذيفة أرض جو، ارتطمت بالعارضة الأفقية ثم بالأرض قبل أن تعانق الشباك.

وبهذا الهدف، رفع ميسي رصيده إلى 20 هدفا في صدارة قائمة هدافي الليغا، بفارق هدفين عن الأورغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد.

ووصل ميسي بهذا الهدف، إلى 660 هدفا في 767 مباراة بقميص البرسا.

يذكر أن ميسي عادَل الرقم القياسي المسجل باسم لاعب الوسط السابق تشافي وهو 767 مشاركة في جميع المنافسات، وسيتفوق على رقم القائد السابق للبرسا، في حالة المشاركة الأحد المقبل أمام ريال سوسيداد في ملعب الأخير.

المصدر : الجزيرة

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