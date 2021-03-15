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شاهد.. غادر ملعب التنس غاضبا احتجاجا على التحكيم

جومهور وصل للمركز الـ23 في أعلى ترتيب له بالتصنيف العالمي في 2018 (غيتي)
جومهور وصل للمركز الـ23 في أعلى ترتيب له بالتصنيف العالمي في 2018 (غيتي)
15/3/2021-|آخر تحديث: 16/3/202105:30 AM (مكة المكرمة)

غادر البوسني دامير جومهور مباراة بالدور الثاني في تصفيات بطولة أكابولكو للتنس غاضبا اعتراضا على التحكيم أمس الأحد.

وفقد جومهور -الذي وصل إلى المركز الـ23 في أعلى ترتيب له بالتصنيف العالمي في 2018- أعصابه بعد تدخل حكم الخط لاحتساب نقطة لمنافسه الهولندي بوتيك فان دي زاندسخولب حين كانت النتيجة 5-5 في المجموعة الأولى.

وبدا جومهور في حالة استياء، وألقى مضربه وطلب من الحكم التراجع دون جدوى، وخسر شوط الإرسال بعدها ليتأخر 6-5.

واستمر جومهور في الاحتجاج، وتكرر حديثه مع الحكم الذي خصم منه نقطة بسبب تصرف غير رياضي.

وبعدها غادر المصنف 125 عالميا الملعب واضعا مضربه في حقيبته، وصافح منافسه بعد أن أظهر رغبته في عدم إكمال اللعب.

وتحدث مشرف البطولة مع جومهور الذي واصل التحدث بغضب، فيما غادر الحكم واللاعب المنافس.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من اتحاد اللاعبين المحترفين على الواقعة.

المصدر : وكالات

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