شاهد.. غادر ملعب التنس غاضبا احتجاجا على التحكيم

غادر البوسني دامير جومهور مباراة بالدور الثاني في تصفيات بطولة أكابولكو للتنس غاضبا اعتراضا على التحكيم أمس الأحد.

وفقد جومهور -الذي وصل إلى المركز الـ23 في أعلى ترتيب له بالتصنيف العالمي في 2018- أعصابه بعد تدخل حكم الخط لاحتساب نقطة لمنافسه الهولندي بوتيك فان دي زاندسخولب حين كانت النتيجة 5-5 في المجموعة الأولى.

وبدا جومهور في حالة استياء، وألقى مضربه وطلب من الحكم التراجع دون جدوى، وخسر شوط الإرسال بعدها ليتأخر 6-5.

واستمر جومهور في الاحتجاج، وتكرر حديثه مع الحكم الذي خصم منه نقطة بسبب تصرف غير رياضي.

Here is footage of Damir Dzumhur getting disqualified in Acapulco. He threw a tantrum after a call, got a point penalty, retired in anger and then physically intimidated the umpire. One of the few audible comments doesn't sound great. (via @Sarayatennis) https://t.co/jr97WzpDs3

— Tumaini Carayol (@tumcarayol) March 15, 2021