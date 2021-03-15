بالفيديو.. ميسي غاضب من أطفال يصورونه دائما

في الأشهر الأخيرة أصبح مألوفا ركض عدد من الأطفال نحو سيارات لاعبي برشلونة من أجل الحصول على فيديوهات قصيرة لهؤلاء اللاعبين عند خروجهم من التدريبات، ونشرها على مواقع التواصل.

ومن ضمن هؤلاء اللاعبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البرسا الذي عبر عن غضبه واستيائه من التصوير اليومي له.

وفتح ميسي (33 عاما) نافذة السيارة لإجراء محادثة مع أحد الأشخاص الذين يصورونه.

وقال ميسي "لماذا تريد دائما نفس مقاطع الفيديو؟".

"لقد التقطوا بالفعل الكثير من مقاطع الفيديو، لا يمكنك قضاء اليوم كله هنا".

تعليق ميسي قوبل باعتذار من الشخص الذي كان يصور الفيديو.