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بالفيديو.. ميسي غاضب من أطفال يصورونه دائما

ميسي للشخص الذي يصور: لا يمكنك قضاء اليوم كله هنا (غيتي)
ميسي للشخص الذي يصور: لا يمكنك قضاء اليوم كله هنا (غيتي)
14/3/2021

في الأشهر الأخيرة أصبح مألوفا ركض عدد من الأطفال نحو سيارات لاعبي برشلونة من أجل الحصول على فيديوهات قصيرة لهؤلاء اللاعبين عند خروجهم من التدريبات، ونشرها على مواقع التواصل.

ومن ضمن هؤلاء اللاعبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البرسا الذي عبر عن غضبه واستيائه من التصوير اليومي له.

وفتح ميسي (33 عاما) نافذة السيارة لإجراء محادثة مع أحد الأشخاص الذين يصورونه.

وقال ميسي "لماذا تريد دائما نفس مقاطع الفيديو؟".

"لقد التقطوا بالفعل الكثير من مقاطع الفيديو، لا يمكنك قضاء اليوم كله هنا".

تعليق ميسي قوبل باعتذار من الشخص الذي كان يصور الفيديو.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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