بالفيديو.. ميسي على موعد مع رقمه القياسي الخامس الليلة بقميص برشلونة

من المنتظر أن يعادل ليونيل ميسي الرقم القياسي المسجل باسم تشافي هرنانديز والخاص بعدد المشاركة في المباريات مع برشلونة خلال مباراة فريقه في الدوري الإسباني لكرة القدم في مواجهة هويسكا في وقت لاحق من اليوم الاثنين، ليكمل ثلاثية من أهم الأرقام القياسية مع النادي الكتالوني.

وسيعادل ميسي الرقم القياسي المسجل باسم لاعب الوسط السابق تشافي وهو 767 مشاركة في جميع المنافسات عندما يشارك أمام الضيف هويسكا اليوم، وسيتفوق على الرقم في حالة المشاركة يوم الأحد المقبل أمام ريال سوسييداد في ملعب الأخير.

💙 التاريخ يُكتب هنا ❤️ 🎩 تشافي: 767 مباراة 👑 ميسي: 766 مباراة pic.twitter.com/8L3qr4sz58 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 12, 2021

وسبق لميسي تسجيل العديد من الأرقام القياسية مع برشلونة الذي انضم إليه عندما كان عمره 13 سنة عام 2000 قبل ظهوره الأول مع التشكيلة في 2004.

فقد حطم النجم الأرجنتيني (33 عاما) الرقم القياسي المسجل باسم سيزار وأصبح الهداف التاريخي للنادي في 2012 وتبلغ حصيلته مع النادي حاليا 659 هدفا كما تفوق على الرقم القياسي لأندريس أنيستا ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب مع برشلونة في أغسطس/آب 2018، وحاليا تبلغ حصيلته 34 لقبا.

🔙 في مثل هذا اليوم 📆 10 مارس/آذار 2007 👑 سجل #ميسي أول هاتريك في مسيرته الاحترافية بقميص #برشلونة ⚽ كان ذلك ضد ريال مدريد في مباراة #الكلاسيكو pic.twitter.com/bUSsk0PIs9 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 10, 2021

وخارج نطاق النادي أصبح ميسي الهداف التاريخي للدوري الإسباني في 2014، كما توج بجائزة الكرة الذهبية كأحسن لاعب في العالم 6 مرات.

وقبل مباراة اليوم قال مدرب برشلونة رونالد كومان عن هذا الإنجاز "اقتراب ميسي من معادلة رقم تشافي في عدد المباريات مع النادي شيء لا يصدق. لكن دعونا نسترجع كل الأهداف التي سجلها والألقاب التي حصدها. كل شيء فعله هنا كان متميزا".