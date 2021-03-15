بالفيديو.. ميسي على موعد مع رقمه القياسي الخامس الليلة بقميص برشلونة

في الأشهر الأخيرة أصبح مألوفا ركض عدد من الأطفال نحو سيارات لاعبي برشلونة من أجل الحصول على فيديوهات قصيرة لهؤلاء اللاعبين عند خروجهم من التدريبات، ونشرها على مواقع التواصل.
من المنتظر أن يعادل ليونيل ميسي الرقم القياسي المسجل باسم تشافي هرنانديز والخاص بعدد المشاركة في المباريات مع برشلونة خلال مباراة فريقه في الدوري الإسباني لكرة القدم في مواجهة هويسكا في وقت لاحق من اليوم الاثنين، ليكمل ثلاثية من أهم الأرقام القياسية مع النادي الكتالوني.
وسيعادل ميسي الرقم القياسي المسجل باسم لاعب الوسط السابق تشافي وهو 767 مشاركة في جميع المنافسات عندما يشارك أمام الضيف هويسكا اليوم، وسيتفوق على الرقم في حالة المشاركة يوم الأحد المقبل أمام ريال سوسييداد في ملعب الأخير.
💙 التاريخ يُكتب هنا ❤️
🎩 تشافي: 767 مباراة
👑 ميسي: 766 مباراة pic.twitter.com/8L3qr4sz58
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 12, 2021
وسبق لميسي تسجيل العديد من الأرقام القياسية مع برشلونة الذي انضم إليه عندما كان عمره 13 سنة عام 2000 قبل ظهوره الأول مع التشكيلة في 2004.
💙❤️ pic.twitter.com/kUmRrRT4ue
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 13, 2021
فقد حطم النجم الأرجنتيني (33 عاما) الرقم القياسي المسجل باسم سيزار وأصبح الهداف التاريخي للنادي في 2012 وتبلغ حصيلته مع النادي حاليا 659 هدفا كما تفوق على الرقم القياسي لأندريس أنيستا ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب مع برشلونة في أغسطس/آب 2018، وحاليا تبلغ حصيلته 34 لقبا.
🔙 في مثل هذا اليوم
📆 10 مارس/آذار 2007
👑 سجل #ميسي أول هاتريك في مسيرته الاحترافية بقميص #برشلونة
⚽ كان ذلك ضد ريال مدريد في مباراة #الكلاسيكو pic.twitter.com/bUSsk0PIs9
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 10, 2021
وخارج نطاق النادي أصبح ميسي الهداف التاريخي للدوري الإسباني في 2014، كما توج بجائزة الكرة الذهبية كأحسن لاعب في العالم 6 مرات.
💙❤️ عشاق #برشلونة في كل مكان، طاب يومكم بكل خیر 🤗
🔜 #OsasunaBarça pic.twitter.com/esWchFqV08
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 6, 2021
وقبل مباراة اليوم قال مدرب برشلونة رونالد كومان عن هذا الإنجاز "اقتراب ميسي من معادلة رقم تشافي في عدد المباريات مع النادي شيء لا يصدق. لكن دعونا نسترجع كل الأهداف التي سجلها والألقاب التي حصدها. كل شيء فعله هنا كان متميزا".
⚽️🥅 ميسي يحافظ على آمال برشلونة بهدف ولا أجمل#برشلونه_باريس #beINUCL #UCL pic.twitter.com/3NhpzqqCTF
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 10, 2021
✌️فالكم الفوز الليلة. أنتم لها يا أبطال 💪
⏳ #BarçaSevilla ⌛ pic.twitter.com/se9VHqxOkx
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 3, 2021
🔜 #BarçaSevilla 🔥🏆 pic.twitter.com/E021FFsRWS
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 3, 2021