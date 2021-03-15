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بالفيديو.. ميسي على موعد مع رقمه القياسي الخامس الليلة بقميص برشلونة

ميسي يهيمن على أهم الأرقام القياسية في تاريخ برشلونة (غيتي)
ميسي يهيمن على أهم الأرقام القياسية في تاريخ برشلونة (غيتي)
15/3/2021

من المنتظر أن يعادل ليونيل ميسي الرقم القياسي المسجل باسم تشافي هرنانديز والخاص بعدد المشاركة في المباريات مع برشلونة خلال مباراة فريقه في الدوري الإسباني لكرة القدم في مواجهة هويسكا في وقت لاحق من اليوم الاثنين، ليكمل ثلاثية من أهم الأرقام القياسية مع النادي الكتالوني.

وسيعادل ميسي الرقم القياسي المسجل باسم لاعب الوسط السابق تشافي وهو 767 مشاركة في جميع المنافسات عندما يشارك أمام الضيف هويسكا اليوم، وسيتفوق على الرقم في حالة المشاركة يوم الأحد المقبل أمام ريال سوسييداد في ملعب الأخير.

وسبق لميسي تسجيل العديد من الأرقام القياسية مع برشلونة الذي انضم إليه عندما كان عمره 13 سنة عام 2000 قبل ظهوره الأول مع التشكيلة في 2004.

فقد حطم النجم الأرجنتيني (33 عاما) الرقم القياسي المسجل باسم سيزار وأصبح الهداف التاريخي للنادي في 2012 وتبلغ حصيلته مع النادي حاليا 659 هدفا كما تفوق على الرقم القياسي لأندريس أنيستا ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب مع برشلونة في أغسطس/آب 2018، وحاليا تبلغ حصيلته 34 لقبا.

وخارج نطاق النادي أصبح ميسي الهداف التاريخي للدوري الإسباني في 2014، كما توج بجائزة الكرة الذهبية كأحسن لاعب في العالم 6 مرات.

وقبل مباراة اليوم قال مدرب برشلونة رونالد كومان عن هذا الإنجاز "اقتراب ميسي من معادلة رقم تشافي في عدد المباريات مع النادي شيء لا يصدق. لكن دعونا نسترجع كل الأهداف التي سجلها والألقاب التي حصدها. كل شيء فعله هنا كان متميزا".

 

المصدر : رويترز

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