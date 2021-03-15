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اختطاف وسطو مسلح على منزلي دي ماريا وماركينيوس أثناء مشاركتهما في مباراة بالدوري الفرنسي

دي ماريا آخر نجوم سان جيرمان تعرضا للسطو المسلح (الأناضول)
دي ماريا آخر نجوم سان جيرمان تعرضا للسطو المسلح (الأناضول)
15/3/2021-|آخر تحديث: 15/3/202111:30 AM (مكة المكرمة)

ذكرت تقارير إعلامية أن منزلي نجمي باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا وماركينيوس، تعرضا لسطو مسلح مع وجود عائلتيهما، أثناء مشاركتهما في مباراة أمام نانت وسط أنباء عن عملية اختطاف أيضا.

وخسر سان جيرمان على ملعبه 1-2 مساء أمس الأحد في الجولة 29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وذكرت قناة "آر إم سي سبورت" (RMC Sport) أن عملية السطو تمت أثناء المباراة، وأن كلا الهجومين المسلحين وقعا بينما كانت عائلتا اللاعبين في منزلهما، وهناك معلومات غير مؤكدة حتى الآن عن عملية اختطاف خلال الهجومين.

وذكرت التقارير أن المدير الرياضي لسان جيرمان ليوناردو، تلقى مكالمة هاتفية ثم تحدث مع مدرب الفريق ماوريسيو بوتشيتينو، الذي اضطر بعدها لاستبدال دي ماريا في الدقيقة 62 من المباراة، بل واصطحب مواطنه إلى غرفة خلع الملابس في مشهد لم يعرف سببه مباشرة.

وقالت القناة إن تبديل دي ماريا كان بسبب "مسألة شخصية خطيرة"، وكشف سان جيرمان أن التبديل كان بسبب تعرض منزل النجم الأرجنتيني لعملية سطو.

وقال بوتشيتينو بعد المباراة دون أن يذكر دي ماريا بالاسم "كان هناك موقف خارج الرياضة نفسها. بالنسبة للاعبين هذا يتجاوز كرة القدم ويجب أن يؤخذ في الاعتبار".

ويعاني لاعبو سان جيرمان من تكرار عمليات السطو على منازلهم منذ الموسم الماضي، حيث تعرض معظم نجوم الفريق للسطو المسلح رغم الاحتياطات الأمنية التي يتخذونها في منازلهم التي غالبا ما تحيطها كاميرات المراقبة على مدار الساعة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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