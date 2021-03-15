إصابة جديدة لهازارد.. زيدان عاجز عن الكلام

يقول الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إنه لا يستطيع شرح تفاصيل الانتكاسة التي تعرض لها لاعب فريقه البلجيكي الدولي المصاب إيدن هازارد.

وكان هازارد انضم إلى ريال مدريد مقابل 150 مليون يورو في 2019 لكنه ابتلي بالإصابات بعد ذلك، وشارك فقط في 25 مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم طوال هذه الفترة.

وبعد العودة من مشكلة في العضلات ومشاركته في آخر 15 دقيقة خلال فوز النادي الملكي 2-1 السبت الماضي على إلتشي، قال زيدان إن هازارد (30 عاما) سيغيب عن مباراة فريقه غدا الثلاثاء في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام ضيفه أتلانتا الإيطالي ولم يتمكن من تحديد موعد لعودته للتشكيلة.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي "لن يكون لائقا للمشاركة في المباراة. سنصدر بيانا لكني لا أستطيع أن أقول أكثر من هذا".

وأضاف المدرب الفرنسي "هذه أمور لا أستطيع شرحها. أود أن أكون إيجابيا وأتمنى ألا تكون هذه مشكلة كبيرة جدا".

وقال ريال مدريد في بيان، إن هازارد يعاني من مشكلة في عضلات أسفل الظهر والحوض لكنه لم يحدد المدة التي يتوقع أن يغيبها عن الملاعب جراء ذلك.

"هناك أمر ما. لأنه لم يسبق له أن تعرض لإصابة طوال مسيرته (قبل الانضمام إلى ريال مدريد) أو أن الإصابات كانت قليلة للغاية. هذه أمور جديدة. ولا يمكنني أن أضيف المزيد من التوضيح والشرح، فنحن نريد مساعدته ونأمل أن يعود للتشكيلة بأسرع ما يمكن".

وأردف زيدان "سنحاول التوصل لأسباب حدوث هذه الأمور (الإصابات في صفوف الفريق) لكننا لا نستطيع تقديم تفسير الآن. لقد تحدثنا عن أمور مثل قلة الاستعداد للموسم وكثرة المباريات والجوانب الذهنية".

وسيغيب عن مواجهة أتلانتا أيضا البرازيلي كاسيميرو بسبب الإيقاف، بينما يتوقع مشاركة القائد سيرجيو راموس أساسيا من البداية بعد استعادة لياقته.

وخارج ملعبه، فاز "الملكي" بلقاء الذهاب، في فبراير/شباط الماضي بفضل هدف متأخر من الفرنسي فيرلان ميندي.

ولاحقا، أعلن "الميرينغي" -في بيان- أن إصابة هازارد ستبعده عن الملاعب بين 4 و6 أسابيع.

وتأكيدا لكلام زيدان، تظهر الأرقام أن الدولي البلجيكي غاب عن مباريات مع الريال في موسمين أكثر من غيابه عن مباريات تشلسي في 7 مواسم.

وفي موسم 2020-2021: