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بالفيديو- أفضل هداف في التاريخ.. بيليه يهنئ ورونالدو يرد

رونالدو (يسار) يبكي بعد فوزه بالكرة الذهبية عام 2014 وبجواره بيليه (الفرنسية)
رونالدو (يسار) يبكي بعد فوزه بالكرة الذهبية عام 2014 وبجواره بيليه (الفرنسية)
15/3/2021

وجّه أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه رسالة تهنئة خاصة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب تخطيه وبلوغه الهدف الرسمي رقم 770 في مسيرته الكروية، بعد تسجيله ثلاثية أمس الأحد في مرمى كالياري بالدوري الإيطالي.

وكسر رونالدو حاجز الرقم القياسي المسجل باسم بيليه في عدد الأهداف الرسمية التي سجلها طوال مسيرته (769)، بإحراز 3 أهداف قاد بها يوفنتوس إلى الفوز على كالياري 3-1، وعزز مكانه في صدارة هدافي الكالتشيو للموسم الحالي بـ23 هدفا.

ونشر بيليه على صفحته الشخصية بموقع التواصل إنستغرام، صورة قديمة تجمعه برونالدو، وكتب عليها "كريستيانو، الحياة رحلة واحدة، وكل شخص يصنع رحلته الخاصة به، ويا لها من رحلة رائعة التي تقوم بها! أنا معجب بك جدا، وأستمتع برؤيتك تلعب، وهذا ليس سرًّا، أهنّئك على كسر رقمي القياسي بعدد الأهداف في المباريات الرسمية".

وأضاف الجوهرة السوداء "ندمي الوحيد هو تعذّر قدرتي على معانقتك اليوم، لكنني أترك لك هذه الصورة في يوم تكريمك بحبّ شديد، وكرمز على صداقتنا الطويلة".

وردّ رونالدو على بيليه، عبر حسابه على إنستغرام، قائلا "اليوم وببلوغي الهدف الرسمي رقم 770 في مسيرتي الاحترافية، فكلماتي الأولى تذهب مباشرة إلى بيليه، ليس هناك لاعب في العالم لم يترعرع وهو يسمع حكايات عن مباريات بيليه وأهدافه وإنجازاته، وأنا لست استثناء".

 

وأضاف رونالدو "لهذا أنا أشعر بفخر وسعادة بالغة بأن صرت الهداف الأكبر في التاريخ، متخطّيا رقم بيليه القياسي، شيء لم يكن ممكنا أن أحلم به كطفل صغير من ماديرا".

المصدر : وكالة سند

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