شاهد- على طريقة مارادونا.. هدف أسطوري للأرجنتيني لاميلا لاعب توتنهام بمرمى أرسنال

في كل مرة يسجل الويلزي غاريث بيل هدفا أو يصنع آخر مع توتنهام تخيم السعادة على فريق ريال مدريد، لأنه يعتقد أن تألق بيل يزيد فرص إبقائه معارا موسما آخر ودفع “السبيرز” جزءا من راتبه العام المقبل.