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شاهد- على طريقة مارادونا.. هدف أسطوري للأرجنتيني لاميلا لاعب توتنهام بمرمى أرسنال

لاميلا (يسار) يسجل هدف الموسم (مواقع التواصل)
لاميلا (يسار) يسجل هدف الموسم (مواقع التواصل)
14/3/2021-|آخر تحديث: 14/3/202108:30 PM (مكة المكرمة)

في الدقيقة الـ 33 من مواجهة أرسنال وتوتنهام في "ديربي شمال لندن" مرر البرازيلي لوكاس مورا لاعب "السبيرز" كرة داخل منطقة الجزاء للأرجنتيني إريك لاميلا الذي سجل هدفا عالميا.

وبحركة مهارية -وعلى طريقة مارادونا في مونديال 1986- سجل لاميلا (29 عاما) هدفا صدم لاميلا نفسه وزملاءه ومدربه.

ومن المؤكد أن هدف الدولي الأرجنتيني -الذي منح فريقه التقدم بهدف نظيف- سيكون ضمن قائمة المرشحين لجائزة "بوشكاش" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لموسم 2020-2021.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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