شاهد- على طريقة مارادونا.. هدف أسطوري للأرجنتيني لاميلا لاعب توتنهام بمرمى أرسنال

رغم المديح الذي كاله ميكل أرتيتا مدرب أرسنال لفريق توتنهام قبل مواجهتهما بعد غد الأحد بالبريميرليغ، فإن مدرب منافسه جوزيه مورينيو مارس هوايته بالردود القاسية وتحقير منافسيه في حديثه عن “المدفعجية”.
في الدقيقة الـ 33 من مواجهة أرسنال وتوتنهام في "ديربي شمال لندن" مرر البرازيلي لوكاس مورا لاعب "السبيرز" كرة داخل منطقة الجزاء للأرجنتيني إريك لاميلا الذي سجل هدفا عالميا.
وبحركة مهارية -وعلى طريقة مارادونا في مونديال 1986- سجل لاميلا (29 عاما) هدفا صدم لاميلا نفسه وزملاءه ومدربه.
الدوري الانجليزي : ارسنال 0 – 1 توتنهام | هدف لاميلا رااااائع
تابع حسابي الاساسي @ggo_ll1
— اهداف المباريات HD #حساب_احتياطي (@ggo_ll3) March 14, 2021
ومن المؤكد أن هدف الدولي الأرجنتيني -الذي منح فريقه التقدم بهدف نظيف- سيكون ضمن قائمة المرشحين لجائزة "بوشكاش" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لموسم 2020-2021.