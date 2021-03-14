يوفنتوس ليس في مستواه.. رونالدو تعب ويريد الرحيل

مباشرة بعد خروج يوفنتوس من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بورتو، بدأت التوقعات حول رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق ومستقبله في تورينو.

وبدأت التقارير الإعلامية تتحدث عن أن "صاروخ ماديرا" يبحث عن فريق أوروبي للانتقال له الصيف المقبل.

ونقل الصحفي تنغريدي بالميري عن الدائرة المحيطة لرونالدو قول الأخير إن "اليوفي ليس في مستوى رونالدو" ولهذا فهو يبحث عن وجهة جديدة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ورغم أن رونالدو (34 عاما) قد يتلقى عروضا مغرية من الدول الأوروبية أو الدوري الأميركي، لكن هدفه اللعب على المستوى العالي في أوروبا.

وفي رد على الشائعات التي تتحدث عن مستقبله، لجأ رونالدو لحساباته وصفحاته على مواقع التواصل ليكتب "نحن نركز على مواجهة كالياري في الدوري، ونهائي كأس إيطاليا، وكل شيء ممكن تحقيقه هذا الموسم".

يذكر أن عقد رونالدو مع فريق "السيدة العجوز" يمتد حتى صيف 2022، ولكن الفريق الإيطالي يخطط لإعادة بناء الفريق بالاعتماد على الشباب، وهذا يعني أن عدة لاعبين على قائمة الرحيل وفي مقدمتهم "الدون".