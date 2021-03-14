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مانشستر سيتي يواصل سلسلة انتصاراته القياسية وأغويرو يسجل أول أهدافه بالموسم

أغويرو يسجل أول أهدافه بالموسم الحالي (غيتي)
أغويرو يسجل أول أهدافه بالموسم الحالي (غيتي)
13/3/2021-|آخر تحديث: 14/3/202101:20 AM (مكة المكرمة)

أفسد مانشستر سيتي مغامرة مضيفه فولهام، وحقق فوزا كبيرا 3-صفر عليه مساء السبت في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليقترب خطوة جديدة من استعادة لقب البريميرليغ.

وأكد مانشستر سيتي عمليا استعادة اتزانه بعد الهزيمة التي مُني بها أمام مانشستر يونايتد مطلع الأسبوع الماضي. وحقق الفريق انتصاره الثاني على التوالي ليعزز صدارته لجدول المسابقة برصيد 71 نقطة، وبفارق 17 نقطة أمام جاره يونايتد.

وتجمد رصيد فولهام عند 26 نقطة ليظل الفريق في المركز 18 بمنطقة المهددين بالهبوط، علما بأن الفريق خاض مباراة اليوم بعد فوز ثمين للغاية على ليفربول حامل اللقب في عقر داره الأسبوع الماضي.

ومدد مانشستر سيتي مسلسل انتصاراته المتتالية في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه بمختلف البطولات إلى 13 انتصارا متتاليا، علما بأن هذه السلسلة بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو رقم قياسي لفرق الدوري الإنجليزي أيضا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة اليوم بالتعادل السلبي، ثم انتفض مانشستر سيتي في الشوط الثاني وسجل 3 أهداف في الربع ساعة الأول من الشوط الثاني، ليوجه صدمة قوية لفولهام.

وافتتح المدافع جون ستونز أهداف اللقاء في الدقيقة 47، ثم أضاف البرازيلي غابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يفتتح الأرجنتيني سيرخيو أغويرو أهدافه مع الفريق في الموسم الحالي بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 60.

ويتصدر أغويرو قائمة أبرز الهدافين في تاريخ مانشستر سيتي، لكنه أحرز اليوم أول أهدافه مع الفريق في الموسم الحالي، بعدما أفسدت الإصابة مسيرته هذا الموسم.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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