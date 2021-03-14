حرمت العارضة القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي من 3 أهداف محققة أمس السبت، لكنه نجح في النهاية في تسجيل الهدف الثالث لبايرن ميونخ خلال الفوز على ملعب فيردر بريمن 3-1، ليقطع خطوة جديدة في رحلته نحو تحطيم كل الأرقام القياسية.

وبات ليفاندوفسكي قريبا من معادلة وربما تحطيم الرقم القياسي للأسطورة غيرد مولر الذي سجل 40 هدفا في موسم 1972.

وسجل الهداف البولندي هدفا للنادي البافاري أمس بتسديدة من مسافة قريبة، ليرفع رصيده إلى 32 هدفا خلال 25 مباراة في البوندسليغا.

ومع تبقي 9 جولات على نهاية الموسم فإن القناص البافاري في حاجة لتسجيل هدف واحد في كل مباراة ليتجاوز الرقم القياسي لمولر.

واقترب ليفاندوفسكي خطوة جديدة من الرقم القياسي لمولر الهداف التاريخي للبوندسليغا برصيد 365 هدفا، بعد أن سجل بالأمس هدفه رقم 268 ليتقاسم وصافة قائمة الهدافين التاريخيين مع أسطورة شالكه كلاوس فيشر.

وكتب ليفاندوفسكي عبر حسابه في تويتر "فخور بمعادلة رقم الأسطورة فيشر.. دائما أردت مساعدة بايرن على الفوز بالألقاب الجديدة من خلال أهدافي".

ومنذ فترة طويلة بدا أن ليفاندوفسكي في طريقه لتجاوز رقم فيشر، لكن هل يطارد رقم مولر؟ "حتى هذا الرقم القياسي تم اعتباره أنه لا يمكن تحطيمه، لكن لم يعد بعيدا تماما عن الملاحقة"، بحسب ما كتبه بايرن عبر موقعه الرسمي.

وقال ليون غوريتسكا لاعب بايرن "عليه أن يلعب لبضعة سنوات أخرى لتحطيم هذا الرقم" مشيرا إلى أن ليفاندوفسكي البالغ من العمر 32 عاما "في حالة بدنية جيدة للغاية".

وأكد هيرمان جيرلاند المدرب المساعد لبايرن أن ليفاندوفسكي هو أفضل مهاجم في العالم حاليا بدون أي شك.

وضحك جيرلاند بشأن الحديث عن مطاردة ليفاندوفسكي للرقم القياسي لمولر، لكنه قال "وصل لمستوى رائع ونادرا ما يصاب.. دون شك لديه القدرة على مواصلة اللعب لعدة سنوات قادمة".

ومدد ليفاندوفسكي عقده مع بايرن حتى 2023 وربما يبقى لأطول من ذلك بعد أن تردد لفترة طويلة أن ريال مدريد الإسباني يسعى لضمه.

من جانبه، قال زميله توماس مولر "ليفي يدرك مدى أهميته للفريق، إنه يقاتل من أجل أهدافه ومن أجل الفريق في كل مباراة".

وأوضح بايرن أن ليفاندوفسكي سجل في شباك 16 من المنافسين الـ17 في البوندسليغا هذا الموسم، ويبقى لايبزيغ هو الفريق الوحيد الذي عجز المهاجم البولندي عن هز شباكه.

ويمتلك ليفاندوفسكي فرصة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه إذا نجح في هز شباك لايبزيغ خلال مواجهة الفريقين في الثالث من أبريل/نيسان المقبل.