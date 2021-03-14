ودع المغربي يونس بلهندة زملاءه في نادي غلطة سراي برسالة خاصة، بعد أن قررت إدارة النادي التركي فسخ عقد اللاعب لأسباب تأديبية.

ونشر بلهندة، السبت، عبر حسابه في موقع إنستغرام صورة له رفقة لاعبي وأفراد الطاقم الفني في غلطة سراي، وأرفقها بالقول "أمضيت 4 سنوات رائعة معكم، شكرا لكم على دعمكم، ولمدربي فاتح تيريم وزملائي في الفريق، شكرا للموظفين والجماهير، لن أنساكم أبدا".

وكان غلطة سراي أعلن خلال الأسبوع الماضي تخليه عن خدمات يونس بلهندة بسبب تصريحاته عقب مباراة فريقه ضد سيفاس سبور، التي انتقد خلالها بشدة أرضية ملعب الفريق، ومجلس إدارة النادي.

واعتبر غلطة سراي أن تصريحات بلهندة "ألحقت الضرر بصورة النادي، وسمعة واحترام أعضاء مجلس الإدارة".

وانضم بلهندة لصفوف غلطة سراي عام 2017 قادما من صفوف دينامو كييف الأوكراني، في صفقة بلغت قيمتها 8 ملايين يورو حينها.

وسبق للدولي المغربي أن لعب مع أندية مونبلييه الفرنسي، ودينامو كييف الأوكراني، الذي كان قد أعاره إلى صفوف شالكه الألماني ونيس الفرنسي، قبل أن يتخلى عن خدماته لصالح غلطة سراي.